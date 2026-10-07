O Βελόπουλος ποντάρει σε πρόωρες εκλογές

Την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις και στην Ελλάδα εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι ο «αστάθμητος παράγοντας» για την κυβέρνηση είναι η τιμή του πετρελαίου και εκτίμησε ότι, εάν οι τιμές των καυσίμων φτάσουν στα 2,5, στα 2,8 ή ακόμη και στα 3 ευρώ το λίτρο, καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν θα μπορέσει εύκολα να αντέξει την πίεση.

Με βάση αυτή την οπτική δεν απέκλεισε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες: «Οι εκλογές δεν γίνονται επειδή τις θέλει ένας πρωθυπουργός. Κανένας πρωθυπουργός δεν θέλει εκλογές πριν ολοκληρώσει την τετραετία», ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θεωρεί πιθανή την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlycxkjxvov5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ερωτηθείς για τον στόχο της Ελληνικής Λύσης στις επόμενες εκλογές και το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι το κόμμα του διεκδικεί την πρώτη θέση και την εντολή διακυβέρνησης.

«Πηγαίνουμε στις εκλογές για να κυβερνήσουμε. Εάν ο κόσμος επιλέξει την Ελληνική Λύση ως πρώτο κόμμα, είμαστε βέβαιοι ότι με το πρόγραμμά μας μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και να δώσουμε χαμόγελο στους Έλληνες», ανέφερε.

Απέφυγε να απαντήσει σε υποθετικά σενάρια συνεργασιών, τονίζοντας ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα.