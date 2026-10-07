Χρηστίδης: Πολλοί βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ είναι εκτός πραγματικότητας

«Επτά χρόνια μετά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι προφανές ότι οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν ξέρουν πού πατούν και πού βρίσκονται. Έχουν νομοθετήσει το 13ωρο εργασίας, το 6ήμερο και δεν αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον μέσο Έλληνα πολίτη», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον «Αθήνα 984».

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο μέσος Έλληνας σήμερα βρίσκεται μπροστά σε δίλημμα στα μέσα κάθε μήνα για το εάν θα πληρώσει τον λογαριασμό του ρεύματος, τα φάρμακα, εάν θα γεμίσει το αυτοκίνητό του βενζίνη ή αν θα πάει στο σούπερ μάρκετ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε, δε, και στις αλλαγές που – όπως σημείωσε – έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ στο εργασιακό πλαίσιο από τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής της.

«Το 2019 και το 2020, από τους πρώτους νόμους που έφερε αυτή η κυβέρνηση, με διάφορους υπουργούς Εργασίας, ήταν η δυνατότητα στον εργοδότη να απολύει τον εργαζόμενο πολύ εύκολα, με πολύ μικρό ύψος αποζημίωσης, χωρίς αιτιολόγηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι νόμος αυτής της κυβέρνησης η αναιτιολόγητη απόλυση», συμπλήρωσε.

Σχολίασε, ακόμη, τη σημερινή πολιτική κατάσταση που αποτυπώνεται - όπως είπε - και στη λειτουργία της Βουλής, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη εθνικές εκλογές.

«Η Βουλή του 2023 δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Έχουμε 297 βουλευτές για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση και όχι 300. Έχουμε πάνω από 40 ανεξάρτητους βουλευτές, και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί αλλά δεν λειτουργεί η Βουλή», σημείωσε.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο άνοιγμα του κόμματος προς πολίτες και πολιτικά στελέχη που στο παρελθόν έκαναν διαφορετικές επιλογές, θέτοντας συγκεκριμένους όρους: «Το ΠΑΣΟΚ έχει απευθύνει ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο προς όλους εκείνους και όσοι από αυτούς υιοθετούν τις θέσεις της δικής μας παράταξης και σέβονται τα πρόσωπα, τις αξίες, τα ιδανικά, την ιστορία της, τους θέλουμε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στη διαχείριση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφορετικής κατανομής των διαθέσιμων πόρων.

«Το βασικό, λοιπόν, ζήτημα σήμερα είναι το εξής: υπάρχει υπερπλεόνασμα στη χώρα; Υπάρχει, ναι ή όχι; Υπάρχει. Μπορούν αυτά τα χρήματα, χωρίς προφανώς να υπάρχει κανένας φόβος για την οικονομία της χώρας μας, να κατανεμηθούν με πιο φιλολαϊκό τρόπο; Η απάντηση που έχουμε να δώσουμε εμείς είναι “ναι”», τόνισε.

Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικά μέτρα για ουσιαστικότερη στήριξη των πολιτών.

«Ούτε επιδόματα επιπλέον, ούτε άλλα περίεργα πράγματα, αλλά πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο κρατά η κρίση, μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Αυτό το οποίο συμβαίνει με την αισχροκέρδεια θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με πραγματικούς ελέγχους. Και να δούμε και ποιες είναι οι τριγωνικές συναλλαγές και τι είναι αυτό το οποίο δεν λειτουργεί και πώς αντιμετωπίζεται. Το βασικό όμως ζήτημα είναι: υπάρχει πολιτική βούληση; Η απάντηση, λοιπόν, είναι όχι», επισήμανε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των εισοδημάτων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν κοστολογηθεί και τεκμηριωθεί, όπως ο 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα και η 13η σύνταξη.