Τελεσίγραφο ΣΥΡΙΖΑ στους 12 ανεξάρτητους να επιστρέψουν τις έδρες

Τελεσίγραφο έδωσε η Κουμουνδούρου στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν και φεύγοντας πήραν μαζί και τις έδρες τους, με προθεσμία να τις επιστρέψουν μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, η υπομονή της ηγεσίας του κόμματος που έχει αποδεκατιστεί και βλέπει τα δημοσκοπικά του ποσοστά να αποδυναμώνονται, εξαντλείται. Έτσι, το μήνυμα προς τους αποχωρήσαντες είναι είτε να παραδώσουν τις έδρες τους, είτε να συγκροτήσουν νέα ΚΟ στη Βουλή· στρατηγική μέσω της οποίας η Κουμουνδούρου επιχειρεί να ασκήσει σαφή πίεση τόσο στους ίδιους τους βουλευτές, όσο όμως και στην ΕΛΑΣ.

Σε περίπτωση μη παράδοσης των εδρών προειδοποιούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Υπενθυμίζουν, μεταξύ άλλων, τη στάση που τήρησαν οι ίδιοι κατά βουλευτών που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί σε προηγούμενες διασπάσεις, όπως με τη δημιουργία της ΝεΑρ ή την αποπομπή Κασσελάκη.

Παράλληλα, λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ πως όποιο κόμμα δεχτεί τους ανεξάρτητους χωρίς να έχουν πρώτα παραδώσει τις έδρες τους, θα καταγγελθούν ως «κλεπταποδόχοι».

Πρώτος στο «στόχαστρο» της Κουμουνδούρου είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ ακολουθούν και οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές: Όλγα Γεροβασίλη, Καλλιόπη Βέττα, Γιώργος Γαβρήλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Ψυχογιός.

Το τελεσίγραφο δεν αφορά τους βουλευτές που είχαν αποχωρήσει σε προηγούμενες διασπάσεις και ανήκουν πλέον σε άλλους κομματικούς φορείς (ΝεΑρ, Δημοκράτες) ή είναι ανεξάρτητοι, ενώ σε κάθε περίπτωση σημειώνεται πως η πόρτα της Κουμουνδούρου δεν έχει κλείσει ερμητικά, για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.