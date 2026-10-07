Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να στηρίξει επιχειρήσεις και πολίτες απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ της Κροατίας.

Κατά τις παρεμβάσεις του στην ολομέλεια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και να εξετάσει τρόπους με τους οποίους θα στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες τιμές ενέργειας, οι οποίες εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με γνώμονα τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της βιωσιμότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το ζήτημα αυτό και με την ανάγκη προστασίας της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι να αναληφθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης εντός της ΕΕ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο ύψος των στόχων και των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης. Ο μηχανισμός θα αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται αυξημένες μεταναστευτικές ροές ή εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, καθώς και εκδήλωση υβριδικών απειλών.