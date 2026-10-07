Τσίπρας για Ρούμπιο στην Πνύκα: Τολμηρή και παρακινδυνευμένη επιλογή της κυβέρνησης

Στον συμβολισμό της Πνύκας, αλλά και στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει τον ιστορικό χώρο για την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του «Βήματος».

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επιλογή της κυβέρνησης «τολμηρή» και «παρακινδυνευμένη», υπογραμμίζοντας ότι η σημασία της Πνύκας συνδέεται άμεσα με την ιστορία της δημοκρατίας και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της Ελλάδας ως «γενέτειρας της δημοκρατίας».

Όπως σημείωσε, μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 1959, είχε δοθεί η δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να εκφωνήσει ομιλία στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ακόμη ότι, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, είχε προσκαλέσει τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να μιλήσει στην Πνύκα. Αντίστοιχη σκέψη, όπως ανέφερε, είχε υπάρξει και για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τελικά πραγματοποίησε την ομιλία του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για λόγους ασφαλείας.

«Θα ήθελα σήμερα να δω αν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, αυτού του τοπόσημου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοκρατία και το «δίκαιο του ισχυρού»

Ο κ. Τσίπρας συνέδεσε τον συμβολισμό της Πνύκας με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, κατά την άποψή του, η δημοκρατία. Όπως είπε, η δημοκρατία «απειλείται από την άνοδο της Ακροδεξιάς και από μια ακραία αντίληψη για το δίκαιο του ισχυρού».

«Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του δικαίου του ισχυρού», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν θεωρεί λανθασμένη την απόφαση να παραχωρηθεί ο χώρος στον Μάρκο Ρούμπιο, ο πρώην πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η αξιολόγηση της επιλογής θα πρέπει, όπως είπε, να συνδεθεί με το περιεχόμενο της ομιλίας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

«Δεν λέω εγώ “κακώς”. Λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση», ανέφερε, παραπέμποντας παράλληλα σε τοποθετήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς από το κίνημα MAGA και τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη δημοκρατία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν συνάδει η δημοκρατία με την είσοδο στο Καπιτώλιο».

«Θα κριθεί από το περιεχόμενο της ομιλίας»

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε, πάντως, ότι η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα δεν θα αποτελέσει, κατά την εκτίμησή του, ζήτημα εφόσον ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών περιοριστεί στον θεσμικό του ρόλο και αποφύγει, όπως είπε, μια «ιδεολογικά φορτισμένη τοποθέτηση».

«Αν όμως συμβεί το αντίθετο, νομίζω ότι είναι μια τολμηρή επιλογή της κυβέρνησης που θα τη χρεωθεί», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.