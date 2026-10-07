Ανδρουλάκης στην ΚΟ: Δεν θα αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω – Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις

«Να μην αφήνετε τίποτα να πέφτει κάτω» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, στην οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά οι νεοενταχθέντες βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κάλεσε τους βουλευτές να αντιδρούν σε ό,τι, όπως υποστήριξε, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και την ιστορική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. «Όπως χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να χτυπάμε και όποιον προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τον αγώνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ να σταθεί η χώρα όρθια κάτω από τις δυσκολότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που υπήρξαν ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην προγραμματική προετοιμασία του κόμματος ενόψει των εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει «ομάδα» και «σοβαρό πρόγραμμα», ενώ, όπως είπε, ακούει την κοινωνία και προτείνει «έναν άλλο δρόμο πολιτικής χωρίς εξαρτήσεις». «Όποιος έχει εξαρτήσεις, δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις», σημείωσε.

Η αντιπαράθεση για τα μνημόνια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίοδο των μνημονίων, με αφορμή, όπως είπε, τοποθετήσεις που αποδίδουν στη Νέα Δημοκρατία την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.

«Μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραχαράσσει την Ιστορία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι προσπαθούν να πουν "εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια"». Ο κ. Ανδρουλάκης αντέτεινε ότι το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε, όπως ανέφερε, έλλειμμα 15% και το μείωσε στο 2%, ενώ στη συνέχεια «εσείς το 2% το πήγατε 0%», αναφερόμενος στη Νέα Δημοκρατία και ασκώντας παράλληλα κριτική για τους χειρισμούς της στον τραπεζικό τομέα.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν παρών στη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «"έφαγε" όλο το κύμα του πρώτου μνημονίου». Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της τρόικας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας, διερωτώμενος εάν αντίστοιχες πιέσεις υπήρχαν μόνο κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο επίκεντρο η στεγαστική κρίση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μετατρέπει, όπως είπε, κοινωνικές ανάγκες σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

«Έχουν χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα. Όλα μετατρέπονται σε μπίζνες, ακόμη και η αγωνία του κόσμου για ένα χαμηλό ενοίκιο», ανέφερε, σχολιάζοντας την κυβερνητική πολιτική και την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το στεγαστικό.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η λύση που προτείνεται αφορά, κατά την άποψή του, τη συνεργασία με μεγάλους εργολάβους. Παραλληλίζοντας το ζήτημα με την παιδεία, υποστήριξε ότι αντίστοιχη είναι η λογική της κυβέρνησης και στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία χαρακτήρισε «κορωνίδα» της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο. Κατηγόρησε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ότι κατάργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, παρουσιάζει το ισπανικό μοντέλο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι και στον νόμο που θεσπίστηκε επί Πέδρο Σάντσεθ, υποστηρίζοντας ότι το ισπανικό παράδειγμα δεν μπορεί να παρουσιάζεται με τον τρόπο που το παρουσιάζει η κυβέρνηση. «Εμείς είμαστε το παράδειγμα και η δεξιά είναι το αντιπαράδειγμα. Και εκεί και εδώ», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «fake news» την άποψη ότι η στεγαστική κρίση στην Ισπανία αποτελεί αποκλειστικά πρόσφατο φαινόμενο.

Οι προτάσεις για τα νησιά και τους αλιείς

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην τροπολογία που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ για τον Ειδικό Λογαριασμό για τα νησιά. Όπως ανέφερε, η πρόταση προβλέπει χαμηλότερο ΦΠΑ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 και έως 130.000 κατοίκων προβλέπεται πρόγραμμα-γέφυρα, μέσω μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ.

Για τους αλιείς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ευελιξίας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας αναφορά σε ειδικό καθεστώς μέσω του προγράμματος METSAF, το οποίο, όπως είπε, επιτρέπει κρατική κάλυψη έως και 70% της πρόσθετης επιβάρυνσης που προκύπτει από την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ προτείνει, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, επιδότηση ύψους 0,50 ευρώ ανά λίτρο, προκειμένου οι αλιείς να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες, εν μέσω της κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Η πρόταση για τις 120 δόσεις

Τέλος, αναφερόμενος στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ άσκησε πίεση στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε σχετική ρύθμιση.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στη δική του πρόταση, η οποία, όπως ανέφερε, αφορά όλους όσοι αντιμετωπίζουν σχετικές οφειλές και όχι μόνο όσους είχαν ενταχθεί σε 72 δόσεις. «Δεν έχει καμία λογική να τους αποκλείσεις», υπογράμμισε.