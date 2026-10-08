Τσίπρας: Θα δημιουργήσουμε προοδευτικό πόλο ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών

Συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1 παραχώρησε την Πέμπτη (8/10) ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Μάρκο Ρούμπιο, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η ακρίβεια και οι πολιτικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών.

Αρχικά, αναφερόμενος στην επίσκεψη Ρούμπιο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία, όπως υποστήριξε, σαφούς αμερικανικής στήριξης στις ελληνικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία.

«Ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε μια ομιλία στη Πνύκα σε ένα πολύ όμορφο φόντο, το οποίο μάλλον θα αξιοποιήσει ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις μελλοντικές προσωπικές του επιδιώξεις στη μετά Τραμπ εποχή. Αλλά, σε ό,τι αφορά την ουσία την οποία θα περίμενε κανείς, δηλαδή να ακούσουμε μια κουβέντα στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από πλευράς της, δεν ακούσαμε τίποτα», σχολίασε.

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Θα περίμενε κανείς έστω μια ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία, ώστε να λυθούν οι διαφορές μας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Ακούσαμε τίποτα; Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο. Όπου, ως γνωστόν, δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.



Και είπα χθες, και το ξαναλέω για να το κατανοήσουμε: ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους. Δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου· υπόκειται στους ίδιους όρους, με βάση τη Συμφωνία του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας στους οποίους υπόκειται και ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Δεν χρειάζεται άδεια ή ενημέρωση όταν δεν περνάει από τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δεν χρειάζεται! Αλλά ακόμα κι αν περνούσε, ένα καλώδιο επαναλαμβάνω, όχι ένας αγωγός δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.

Όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ανάφερε: «Ποια ήταν η διεκδίκηση της χώρας απέναντι στις ΗΠΑ, δεν ακούσαμε τίποτα από τον Ρούμπιο. Ήμουν πρωθυπουργός, αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αμερική. Στρατηγικός διάλογος σημαίνει ότι συζητάμε αμοιβαία επωφελείς κινήσεις και αποφάσεις. Τα εγκαίνια του Στρατηγικού διαλόγου οδήγησαν στη συνάντηση με τον Πομπέο, που οδήγησε στο EastMed και τη σύνδεση Ισραήλ με Κύπρο και Ελλάδα και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις προς όφελος της χώρας. Το 2016 είχα συναντηθεί με Μπάιντεν και είχα αρνηθεί κάποια πράγματα. Ο Μητσοτάκης έδωσε επ' αόριστον την Σούδα».

Και πρόσθεσε: «Το 2016-2018 ήταν απαγορευμένη συζήτηση τα F35 στην Τουρκία και σήμερα έχει ξεκινήσει και είναι ήδη σε εξέλιξη. Εμείς είχαμε μια στάση διεκδίκησης και κερδίζαμε κάποια πράγματα, τωρα που έχουμε μια στάση διαφορετική και μια στάση Πόντιου Πιλάτου, είναι διαφορετική η κατάσταση».



Συμπλήρωσε δε ότι: «Η επίσκεψή μου στον Λευκό Οικο με τον Τραμπ πρόεδρο, κέρδισε θετικές εντυπώσεις, και η επίσκεψη Ομπάμα ήταν υποστηρικτική. Και επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, όταν ήρθε ο Πομπέο, ήταν πιο θετικά τα πράγματα.

Εκλογές

Αναφερόμενος στις επερχόμενες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία, πιο πιθανό να έχει φθορά, η ακρίβεια που ζούμε είναι εμφανής. Η ΕΛ.Α.Σ. έχει δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα, έχει ταράξει τα νερά, σε κάποιες δημοσκοπήσεις φτάνει το 20% σε κάποιες άλλες το 17-18%.



Όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. είπε: «Οι βουλευτές και οι υπουργοί της ΝΔ δεν την βλέπουν πουθενά». Στη συνέχεια απαντώντας στα σχόλια του Τάκη Θεοδωρικάκου για "επίδειξη ασχετοσύνης" σχετικά με ακρίβεια, ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι «στη ΝΔ ξαφνιάζονται ότι όλες οι μετρήσεις σχετικά με το πότε οι πολίτες περνούσαν καλύτερα, είναι ότι περνούσαν τότε, που είχαμε και τα μνημόνια. Η βενζίνη ήταν 1.5 ευρώ, όταν ήμουν πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1.1 ευρώ, η φέτα είχε 7 ευρώ. Μιλάμε για αυξήσεις του 70-100% σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητάς μας. Έχουμε μια αύξηση μισθών 30%, βγαίνει; Δεν βγαίνει! Οι λογαριασμοί μεγάλων εταιρειών έχουν ρεκόρ κερδών 20ετίας. Ποιος είναι ο άσχετος και ποιος ο σχετικός, λοιπόν; Βλέπουμε μια αλαζονεία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους, τότε είχαμε μνημόνια».

Σχετικά με τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ, ο κ. Τσίπρας είπε: «Δεν μπορεί να διασφαλιστεί, εάν δεν αλλάξει το πλαίσιο των ελέγχων στην αγορά. Πρόταση για ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών. Μπορεί να έχει τον έλεγχο της διακύμανσης των τιμών των προϊόντων από το χωράφι μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Όταν γνωρίζεις το περιθώριο κέρδους κάθε μεσάζοντα, τότε μπορείς να επέμβεις και να καθορίσεις το ποσοστό κέρδους. Το έκανε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη (με πλαφόν στα πρατήρια)».

Όσον αφορά την πολιτική, αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι: «Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αποφασίσει. Είναι κοντά και σε εμάς και στη ΝΔ; Εγώ σέβομαι και το κόμμα και τα στελέχη του. Υπεραμύνονται μιας στρατηγικής αδιέξοδης, επίθεσης στον Τσίπρα, η οποία διευκολύνει τον Μητσοτάκη. Δεν κάνει καλό στον προοδευτικό χώρο. Δεν ακολουθούμε αυτήν την παγίδα».

Τέλος, σε ερώτηση ακροατή, αν βγει τρίτο κόμμα στις εκλογές, αν θα φύγει, ο κ. Τσίπρας είπε «Είμαι επικεφαλής μιας νέας παράταξης, γιατί είχαμε κενό. Δεν έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα μηνών, αλλά έναν πόλο προοδευτικό στον τόπο μας. Θα το πετύχουμε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών».