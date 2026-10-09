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Μητσοτάκης: Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα - Όχι σε πρόωρες εκλογές
Πολιτική
08:45 - 09 Οκτ 2026

Μητσοτάκης: Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα - Όχι σε πρόωρες εκλογές

Reporter.gr Newsroom

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«Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής (9/10).

Σε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, που δεν ξεκαθάρισε ούτε μετά την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως δεν πρόκειται μόνο για ένα ελληνοκυπριακό έργο, αλλά ένα ευρωπαϊκό έργο, ενώ «με τη συμμετοχή της Γαλλίας και της Meridiam ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και τη φίλη Γαλλία».

«Δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί είναι λεπτό ζήτημα» πρόσθεσε.

Απαντώντας δε στην κριτική που ασκείται για το ζήτημα «από αριστερά αλλά και από τα δεξιά» σημείωσε πως κάποιοι «εύχονται να έχουμε στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα». «Θα τους συνιστούσα να είναι προσεκτικοί και να μην σπεύδουν να εκπέμπουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά».

Ερωτηθείς για το «πώς είναι αυτή τη στιγμή τα νερά στο Αιγαίο» ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως «έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά όπως ο καιρός αλλάζει έτσι συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Είπε επίσης πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, προσθέτοντας πάντως πως ο ίδιος επιδιώκει πάντα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νομοσχεδίου περί «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Τουρκία είπε πως «είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο». Όπως ανέφερε πρόκειται για ένα ανιστόρητο δόγμα και «η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία».

Όχι σε πρόωρες εκλογές

Να σημειωθεί πως σχετικά με τις νέες φήμες για πρόωρες εκλογές ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε ξανά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση σκοπεύει να εξαντλήσει την τετραετία.

«Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές» είπε.

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