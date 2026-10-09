ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Σκουλός φωτογραφήκε με τον Μητσοτάκη: Θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027
Πολιτική
12:44 - 09 Οκτ 2026

Ο Σκουλός φωτογραφήκε με τον Μητσοτάκη: Θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο φωτογράφος, Δημήτρης Σκουλός, αποφάσισε να κατέβει στον πολιτικό στίβο και να περάσει μπροστά από τον φωτογραφικό φακό.

Την Παρασκευή (9/10) είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη ΝΔ στις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι υποψήφιος στη Β' Πειραιώς.

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος μόδας, καλλιτέχνης και εικαστικός, με συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας τόσο την εμπορική φωτογραφία μόδας όσο και την εικαστική φωτογραφία.

Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα, ωστόσο επέλεξε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εργάζεται αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναπτύσσοντας συνεργασίες με γνωστά brands και συμμετέχοντας σε εκδοτικά και καλλιτεχνικά projects.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Είναι παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια και πατέρας δύο κοριτσιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Αιχμές κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα – «Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Αιχμές κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα – «Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα»

Μητσοτάκης: Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα - Όχι σε πρόωρες εκλογές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα - Όχι σε πρόωρες εκλογές

Κόντρα κυβέρνησης – ΕΛΑΣ για τα F-35 και τα εξοπλιστικά Ελλάδας και Τουρκίας
Πολιτική

Κόντρα κυβέρνησης – ΕΛΑΣ για τα F-35 και τα εξοπλιστικά Ελλάδας και Τουρκίας

Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση
Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/10/2026 - 12:52

Τι αλλάζει στα «κόκκινα» δάνεια – Νέοι κανόνες για servicers, ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2026 - 12:48

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Στοίχημα η ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:47

Motor Oil: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους - Πληροφορίες για δύο βαριά τραυματίες

Πολιτική
09/10/2026 - 12:44

Ο Σκουλός φωτογραφήκε με τον Μητσοτάκη: Θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 12:29

Δικαιολογημένα απών ο Μεϊμαράκης

Οικονομία
09/10/2026 - 12:27

Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 5% τον Σεπτέμβριο – Ράλι άνω του 50% σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:22

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποκρούει πέναλτι στο Allwyn Game Time

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:20

Νόμπελ Ειρήνης: Στη Νάβι Πιλάι για τον αγώνα της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,8% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 12:10

Αλλαγές στην Παιδεία; Με το σταγονόμετρο

Πολιτική
09/10/2026 - 12:10

Χατζηδάκης από το Μόναχο: Το μέλλον μας βρίσκεται σε μια ισχυρή Ευρώπη

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:57

Νέο πλαίσιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς: Περισσότερες θέσεις και αλλαγές στα ηλικιακά όρια

Εργασιακά
09/10/2026 - 11:48

Άνοιξε η πλατφόρμα για εγγραφές στην εκδήλωση REBRAIN GREECE 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/10/2026 - 11:42

Νέα μέτρα για τους αλιείς προ των πυλών – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα και δίχτυα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:40

Σαουδική Αραβία: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:33

Ισπανία: Ο θάνατος της Μαρικάρμεν μετατρέπεται σε εκλογικό όπλο - Η ιστορία της

Υγεία
09/10/2026 - 11:28

Πώς η υβριδική εργασία και οι λιγότερες μετακινήσεις συμβάλλουν στη μείωση του εργασιακού άγχους

Πολιτική
09/10/2026 - 11:26

Μητσοτάκης: Αιχμές κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα – «Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα»

Τεχνολογία
09/10/2026 - 11:26

H OpenAI αρνείται ότι απέλυσε ερευνητές που προειδοποιούσαν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Αναλύσεις
09/10/2026 - 11:17

Capital Maritime Finance: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δημόσια προσφορά και την είσοδο στο Euronext Athens

Φορολογία
09/10/2026 - 11:15

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ σε πάνω από 11.000 ελέγχους το Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:12

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Aίτημα της Ομοσπονδίας Διαβητικών για άμεση συνάντηση με την υπουργό Παιδείας

Αυτοδιοίκηση
09/10/2026 - 11:05

Δούκας: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η Γκράβα αν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος

Οικονομία
09/10/2026 - 11:01

Ακρίβεια διαρκείας: Γιατί οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν πιο γρήγορα

Σχόλια Αγοράς
09/10/2026 - 10:56

Χρηματιστήριο: Προσπάθεια αντίδρασης μετά την ανακούφιση από την υποχώρηση του πετρελαίου

Εργασιακά
09/10/2026 - 10:52

Η οικονομική πίεση αλλάζει τις σχέσεις προϊσταμένων και εργαζομένων – Τι δείχνει έρευνα της Randstad

Πολιτική
09/10/2026 - 10:38

Κατρίνης προς Δένδια: Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της νέας διοίκησης του ΕΛΚΑΚ

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 10:31

Ανοδικά οι ευρωαγορές, μεικτά πρόσημα στην Ασία μετά τις πιέσεις στην τεχνολογία

Υγεία
09/10/2026 - 10:21

Στην υγεία, η δύναμη της επιλογής έχει αξία

Αναλύσεις
09/10/2026 - 10:15

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 2.569 μονάδες 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ