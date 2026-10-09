Ο Σκουλός φωτογραφήκε με τον Μητσοτάκη: Θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027

Ο φωτογράφος, Δημήτρης Σκουλός, αποφάσισε να κατέβει στον πολιτικό στίβο και να περάσει μπροστά από τον φωτογραφικό φακό.

Την Παρασκευή (9/10) είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη ΝΔ στις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι υποψήφιος στη Β' Πειραιώς.

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος μόδας, καλλιτέχνης και εικαστικός, με συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας τόσο την εμπορική φωτογραφία μόδας όσο και την εικαστική φωτογραφία.



Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα, ωστόσο επέλεξε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εργάζεται αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναπτύσσοντας συνεργασίες με γνωστά brands και συμμετέχοντας σε εκδοτικά και καλλιτεχνικά projects.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Είναι παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια και πατέρας δύο κοριτσιών.