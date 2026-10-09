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ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική
18:31 - 09 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα

Reporter.gr Newsroom

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Μετά το πέρας των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων με αντικείμενο: «Τη Μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων» που διήρκησε περίπου οκτώ μήνες, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε μία συνολική πρόταση για την χάραξη και την εφαρμογή μίας εθνικής αγροτικής πολιτικής.

Την ανωτέρω πρόταση την συνυπέγραψαν οι Βουλευτές της παράταξης που συμμετείχαν στην επιτροπή και συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής Ρεθύμνης, Μανόλη Χνάρης, η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά και ο Βουλευτής Βοιωτίας, Γιώργος Μουλκιώτης.

Ειδικότερα, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται 180 και πλέον παρεμβάσεις για την φυτική παραγωγή, την ζωϊκή παραγωγή, την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια, τον ΕΛΓΑ, τις ενεργειακές κοινότητες, τον τρόπο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, τη νέα ΚΑΠ, την διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προσβασιμότητα του ψηφιακού κράτους στον παραγωγό, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς, την σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, του νέους αγρότες και την αναβίωση της υπαίθρου ως μέσου ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Χαρακτηριστική ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την σύσταση ενός νέου, σύγχρονου και πραγματικά ανεξάρτητου οργανισμού διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων με διακριτές αρμοδιότητες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με Πρόεδρο που θα επιλέγεται από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με πενταετή θητεία και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο κεντρικός στόχος που θέτει το ΠΑΣΟΚ για την ΚΑΠ όπου πρέπει να αποσκοπεί στην ουσιαστικότερη στήριξη του ενεργού παραγωγού και κατ’ επέκταση την κατά προτεραιότητα επιδότηση όσων παράγουν, επενδύουν, δημιουργούν απασχόληση και συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και στη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας.

Προσθετικά, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τον δημόσιο και αλληλέγγυο χαρακτήρα του ΕΛΓΑ, με σαφή κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προτείνοντας την αναθεώρηση του κανονισμού με βάση τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, την ψηφιοποίηση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του και την πλήρη στελέχωση του με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον, σημαντικές ήταν και επιμέρους προτάσεις που αφορούν την κάθε πτυχή της παραγωγής, όπως ο θεσμικός διαχωρισμός της ηπειρωτικής από τη νησιωτική κτηνοτροφία, η περαιτέρω ενίσχυση της συνδεδεμένης ενίσχυσης αποκλειστικά στις νησιωτικές περιοχές και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου δια της μεταφοράς του στον ίδιο τον παραγωγό. Προσθετικά η θέσπιση ειδικού εθνικού ή περιφερειακού σήματος για ξενοδοχειακές, τουριστικές επιχειρήσεις και χώρους εστίασης που χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα με πιστοποιημένη και αποδεδειγμένη προέλευση και ιχνηλασιμότητα.

Ακόμα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων με κατά Προταιρεοτητα σύνδεση για Αγρότες, μεταποίηση και ΤΟΕΒ μειώνοντας δραστικά το κόστος παραγωγής και δίνοντας ουσιαστική ανάσα στα περιθώρια κέρδους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αναβίωση της υπαίθρου, με έμφαση στην ποιότητα ζωής, στην ισχυροποίηση της κοινωνικής πολιτικής, (Υγεία-Παιδεία-Πρόνοια), με στόχο να δημιουργηθούν πραγματικές προϋποθέσεις ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους στον τόπο τους.

Ωστόσο, η εμβληματική θεσμική πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αφορά την σύσταση του Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αγροτικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και των κοινωνικών εταίρων. Κεντρικός στόχος του Ε.Σ.Α.Π. είναι η χάραξη μιας συνολικής αγροτικής πολιτικής, με συνέχεια, σταθερότητα, λογοδοσία και διαφάνεια η οποία θα αποτελεί σημείο αναφοράς και δέσμευσης για κάθε Κυβέρνηση.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και, ως εκ τούτου, η στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής αποτελεί σταθερή πολιτική προτεραιότητα. Η χώρα χρειάζεται μια νέα, συνεκτική και μακρόπνοη αγροτική πολιτική που θα δίνει προοπτική στους παραγωγούς, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και θα διασφαλίζει το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου.

Παρακάτω, θα βρείτε την συνολική πρόταση των 180 και πλέον παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τον πρωτογενή τομέα, όπως αυτή κατατέθηκε στο πλαίσιο της ανωτέρω διακομματικής επιτροπής. Με τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με επίκεντρο τον παραγωγό και στόχο έναν ισχυρό, βιώσιμο και ανθεκτικό πρωτογενή τομέα.

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