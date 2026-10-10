ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας
Πολιτική
12:06 - 10 Οκτ 2026

Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα» του τηλεοπτικό σταθμού ΣΚΑΪ ήταν το πρωί του Σαββάτου (10/10) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η χώρα γίνεται περίγελος, όταν 7,5 χρόνια μετά και αφού διαχειρίστηκε 100 δισ. ευρώ, χρήματα τα οποία είχε να δει δεκαετίες, η κυβέρνηση κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες, να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Η κυβέρνηση μας έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια.

Έχουμε πιο μεγάλο πληθωρισμό από τις υπόλοιπες χώρες, έχουμε χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες, χαμηλότερη παραγωγικότητα από όλες τις χώρες, έχουμε ζήτημα με τα εργασιακά δικαιώματα».

Υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να έχει έναν πρωθυπουργό-εγγυητή της σταθερότητας:

«Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας. Όταν έχεις διευρύνει τις ανισότητες, όταν έχεις σπαταλήσει τις παραγωγικές ευκαιρίες που έχει ο τόπος, όταν έχεις προσβάλλει τους θεσμούς βάναυσα, όταν ως Πρωθυπουργός έχεις ταυτιστεί με ένα πάρτι διαφθοράς, όταν επί των ημερών σου δίστασες να ασκήσεις κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όπως με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο και ενώ υπάρχουν τόσα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, αυτό σε καθιστά εγγυητή σταθερότητας; Γι' αυτό και πάνω από το 70% του κόσμου λέει “με τίποτα ξανά Μητσοτάκης και ΝΔ”».

Περιγράφοντας το διακύβευμα των επερχόμενων εθνικών εκλογών, ο Κώστας Τσουκαλάς επεσήμανε ότι είναι κρίσιμο «να υπάρξει ο φορέας, ο οποίος θα πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε με το πρόγραμμά μας, Γιατί είμαστε ο κεντρικός αντίπαλος πόλος, γιατί εμείς έχουμε άλλο σχέδιο για μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και τομές, με σιγουριά και ασφάλεια, χωρίς να μπει η χώρα στη περιπέτεια.

Το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει διαπιστευτήρια υπευθυνότητας και είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα ριζικά αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για προστασία πρώτης κατοικίας, ενώ κάνει η κυβέρνηση πλειστηριασμούς. Εμείς λέμε 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων».

Επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να συγκροτήσει προοδευτική κυβέρνηση ως πρώτο κόμμα από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, σημειώνοντας παράλληλα πως «εάν στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μικρή διαφορά, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της θα ηττηθεί σίγουρα στη δεύτερη κάλπη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και τα δεξιά και από το κέντρο. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει από το κέντρο με τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη;».

Απηύθυνε γενικό κάλεσμα στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες:

«Έχουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα μπαίνει στον δημοσιονομικό κορσέ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα εξηγεί πώς μπορούμε να παράξουμε πλούτο και θα βάζει μπροστά κοινωνικές προτεραιότητες. Καλούμε όποιον θέλει να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών, ρήξη με ολιγοπώλια, πραγματικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακές να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, διότι, γυρίζουμε όλη τη χώρα και βλέπουμε παντού ερήμωση και υστέρηση».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές
Πολιτική

Χρηστίδης: Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές

Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και ολοκληρωμένη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών ζητά η Ελένη Βατσινά
Πολιτική

Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και ολοκληρωμένη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών ζητά η Ελένη Βατσινά

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται
Πολιτική

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 13:19

Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο

Πολιτική
10/10/2026 - 12:29

Χρηστίδης: Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές

Πολιτική
10/10/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:33

Η Ελλάδα δελεάζει (φορολογικά) τους Γερμανούς συνταξιούχους

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:11

Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;

Ειδήσεις
10/10/2026 - 10:45

Axios: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ - Ο «μουτζούρης» στον Ζελένσκι

Πολιτική
10/10/2026 - 10:43

Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και ολοκληρωμένη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών ζητά η Ελένη Βατσινά

Ειδήσεις
10/10/2026 - 10:28

«Είναι δυσάρεστο»: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
10/10/2026 - 10:11

HAPCO & DES: Έρευνα για την οικονομική αποτύπωση του Meetings Industry στην Ελλάδα - Οι στόχοι

Ειδήσεις
10/10/2026 - 09:26

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να επαναφέρει τις δημόσιες εκτελέσεις: Πότε και γιατί σταμάτησαν στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 09:15

Οι «wannabe» πρόεδροι Ρούμπιο και Βανς αντέδρασαν διαφορετικά στην υπόθεση Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 08:52

Μάντσεστερ Σίτι: Ένα σκάνδαλο εξαπάτησης στο ποδόσφαιρο εξελίχθηκε σε γεωπολιτικό πρόβλημα για τη Βρετανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/10/2026 - 08:30

Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της νέας BMW iX4 στο εντυπωσιακό περίπτερο της BMW στην Αθήνα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:35

Κέιτι Ζαχάρια: Η σύμβουλος του Τραμπ στο Truth Social είναι η αντικαταστάτρια της Καρολάιν Λέβιτ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:26

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 23:19

Wall: Ανάκαμψη με οδηγό την τεχνολογία – Κέρδη για τρίτη διαδοχική εβδομάδα στους δείκτες

Πολιτική
09/10/2026 - 23:10

ΣΥΡΙΖΑ για ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Ποιο θα είναι το όφελος για την κοινωνία;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:50

Έρευνα Fed: Το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών καθυστερεί τις πληρωμές δανείων

Υγεία
09/10/2026 - 22:40

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:25

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 4.800.000 τόνους ντίζελ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:15

ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:11

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:03

Παναμάς: Σεισμός 7,7 Ρίχτερ και συναγερμός για τσουνάμι σε εννέα χώρες και τη Χαβάη

Αυτοδιοίκηση
09/10/2026 - 22:00

Χαρδαλιάς: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αποσπασματικές λογικές, η Αττική χρειάζεται ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό

Ναυτιλία
09/10/2026 - 21:45

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ

Magazino
09/10/2026 - 21:38

16 τρόποι για να γίνεις καλύτερος μπαμπάς: Πώς θα μετατρέψεις τον χρόνο με τα παιδιά σου σε ουσιαστική σύνδεση

Ειδήσεις
09/10/2026 - 21:10

Ελλάδα – Τουρκία: Στα Χανιά ο νέος γύρος συνομιλιών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 21:06

Thema S.A.: Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:50

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:37

Διονύσης Χαριτόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας του «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ