Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα» του τηλεοπτικό σταθμού ΣΚΑΪ ήταν το πρωί του Σαββάτου (10/10) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η χώρα γίνεται περίγελος, όταν 7,5 χρόνια μετά και αφού διαχειρίστηκε 100 δισ. ευρώ, χρήματα τα οποία είχε να δει δεκαετίες, η κυβέρνηση κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες, να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Η κυβέρνηση μας έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια.

Έχουμε πιο μεγάλο πληθωρισμό από τις υπόλοιπες χώρες, έχουμε χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες, χαμηλότερη παραγωγικότητα από όλες τις χώρες, έχουμε ζήτημα με τα εργασιακά δικαιώματα».

Υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να έχει έναν πρωθυπουργό-εγγυητή της σταθερότητας:

«Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας. Όταν έχεις διευρύνει τις ανισότητες, όταν έχεις σπαταλήσει τις παραγωγικές ευκαιρίες που έχει ο τόπος, όταν έχεις προσβάλλει τους θεσμούς βάναυσα, όταν ως Πρωθυπουργός έχεις ταυτιστεί με ένα πάρτι διαφθοράς, όταν επί των ημερών σου δίστασες να ασκήσεις κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όπως με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο και ενώ υπάρχουν τόσα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, αυτό σε καθιστά εγγυητή σταθερότητας; Γι' αυτό και πάνω από το 70% του κόσμου λέει “με τίποτα ξανά Μητσοτάκης και ΝΔ”».

Περιγράφοντας το διακύβευμα των επερχόμενων εθνικών εκλογών, ο Κώστας Τσουκαλάς επεσήμανε ότι είναι κρίσιμο «να υπάρξει ο φορέας, ο οποίος θα πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε με το πρόγραμμά μας, Γιατί είμαστε ο κεντρικός αντίπαλος πόλος, γιατί εμείς έχουμε άλλο σχέδιο για μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και τομές, με σιγουριά και ασφάλεια, χωρίς να μπει η χώρα στη περιπέτεια.

Το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει διαπιστευτήρια υπευθυνότητας και είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα ριζικά αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για προστασία πρώτης κατοικίας, ενώ κάνει η κυβέρνηση πλειστηριασμούς. Εμείς λέμε 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων».

Επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να συγκροτήσει προοδευτική κυβέρνηση ως πρώτο κόμμα από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, σημειώνοντας παράλληλα πως «εάν στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μικρή διαφορά, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της θα ηττηθεί σίγουρα στη δεύτερη κάλπη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και τα δεξιά και από το κέντρο. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει από το κέντρο με τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη;».

Απηύθυνε γενικό κάλεσμα στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες:

«Έχουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα μπαίνει στον δημοσιονομικό κορσέ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα εξηγεί πώς μπορούμε να παράξουμε πλούτο και θα βάζει μπροστά κοινωνικές προτεραιότητες. Καλούμε όποιον θέλει να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών, ρήξη με ολιγοπώλια, πραγματικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακές να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, διότι, γυρίζουμε όλη τη χώρα και βλέπουμε παντού ερήμωση και υστέρηση».