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Μπασκετική μεταγραφή για τον Τσίπρα: Ο Άγγελος Κορωνιός στην ΕΛΑΣ
Πολιτική
11:07 - 11 Οκτ 2026

Μπασκετική μεταγραφή για τον Τσίπρα: Ο Άγγελος Κορωνιός στην ΕΛΑΣ

Reporter.gr Newsroom

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Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε να ανακοινώνει υποψήφιους με το κόμμα του βουλευτές ενόψει των εθνικών εκλογών και η πρώτη... μεταγραφή προέρχεται από το χώρο του μπάσκετ.

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής, Άγγελος Κορωνιός, συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα και η παρουσίαση έγινε με ένα βίντεο στο οποίο οι δυο τους παίζουν μπάσκετ.

«Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί. Με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας, πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο βίντεο, ο Κορωνιός λέει στον Τσίπρα πως θα του μάθει τα μυστικά του μπάσκετ και ο πρώην πρωθυπουργός θα του μάθει τα μυστικά της πολιτικής.

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