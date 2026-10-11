Μπασκετική μεταγραφή για τον Τσίπρα: Ο Άγγελος Κορωνιός στην ΕΛΑΣ

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής, Άγγελος Κορωνιός, συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα και η παρουσίαση έγινε με ένα βίντεο στο οποίο οι δυο τους παίζουν μπάσκετ.

«Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί. Με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας, πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο βίντεο, ο Κορωνιός λέει στον Τσίπρα πως θα του μάθει τα μυστικά του μπάσκετ και ο πρώην πρωθυπουργός θα του μάθει τα μυστικά της πολιτικής.