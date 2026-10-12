Ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων - Δείτε live

Στο συνέδριο 1ο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων μιλά το πρωί της Δευτέρας (12/10) ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.

Το συνέδριο, με τίτλο «Η Βιοτεχνία του Αύριο: Από το Όραμα στην Πράξη», έχει ως επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της βιοτεχνίας, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσίασει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την ελληνική επιχειρηματικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της βιοτεχνίας.

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