Χατζηδάκης: Στο τραπέζι νέα κίνητρα για επιχειρηματικές συγχωνεύσεις – Ο οδικός χάρτης έως το 2030

Νέο κύκλο κινήτρων για τη συνένωση επιχειρήσεων προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναδεικνύοντας την ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών σε βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στη Δικαιοσύνη, στον χωροταξικό σχεδιασμό και στο Κτηματολόγιο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της παραγωγικότητας. Κεντρικός στόχος παραμένει, όπως ανέφερε, η ενίσχυση των επενδύσεων στα 65 δισ. ευρώ έως το 2030.

Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δημιουργία της νέας Ideal Holdings, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο κ. Χατζηδάκης ανέδειξε ως βασικό διαρθρωτικό ζήτημα της ελληνικής οικονομίας τον κατακερματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική παράδοση, ωστόσο η διεύρυνση της κλίμακας λειτουργίας των εταιρειών είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της θέσης τους στις διεθνείς αγορές.

Νέος κύκλος παρεμβάσεων για τις συγχωνεύσεις

Ειδικότερα, τη σημασία της επιχειρηματικής μεγέθυνσης έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητά της.

Όπως σημείωσε, η προώθηση των συγχωνεύσεων δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση σε μια οικονομία όπου κυριαρχούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η δημιουργία μεγαλύτερων εταιρικών σχημάτων μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης, την εξωστρέφεια και την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι έχουν ήδη θεσπιστεί δύο φορές κίνητρα για συγχωνεύσεις, προαναγγέλλοντας παράλληλα την εξέταση νέων μέτρων προς την ίδια κατεύθυνση. Επιδίωξη είναι να διευκολυνθεί η συνένωση επιχειρηματικών δυνάμεων και να διαμορφωθούν εταιρείες με μεγαλύτερη αντοχή, ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική και αυξημένες δυνατότητες επέκτασης.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε οι επενδύσεις και η ανάπτυξη των εταιρειών να υποστηρίζονται από ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας.

Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού

Σημαντική θέση στις κυβερνητικές προτεραιότητες κατέχουν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, ο χρόνος εκδίκασης υποθέσεων στο Πρωτοδικείο της Αθήνας έχει ήδη μειωθεί κατά 50%, ενώ ο επόμενος στόχος είναι η χώρα να προσεγγίσει έως το 2027 τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και την προώθηση νέων επενδύσεων.

Στις σχετικές εκκρεμότητες περιλαμβάνονται τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία, καθώς και η προώθηση των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

Στην ίδια δέσμη προτεραιοτήτων εντάσσεται και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, απαιτούνται ακόμη πρόσθετα βήματα, ώστε το σύστημα να λειτουργεί με πληρότητα και αποτελεσματικότητα, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της παραγωγικότητας

Τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική δραστηριότητα ανέδειξε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της επόμενης περιόδου, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αντίθετα, η καθυστέρηση στην υιοθέτησή τους ενδέχεται να επιβαρύνει τη θέση των επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό.

Για τον λόγο αυτό, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αναμένεται να αποτελέσει βασικό πεδίο σχεδιασμού της κυβερνητικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε, παράλληλα, τον στόχο για αύξηση του συνολικού όγκου των επενδύσεων από περίπου 45 δισ. ευρώ σήμερα σε 65 δισ. ευρώ έως το 2030. Όπως υποστήριξε, από το 2019 οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν ήδη διπλασιαστεί, εξέλιξη που συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας.

Η περαιτέρω κινητοποίηση εγχώριων και ξένων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την άνοδο της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ενεργειακές πιέσεις και δημοσιονομικές ισορροπίες

Στην ομιλία του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στις διεθνείς οικονομικές αβεβαιότητες, εστιάζοντας στις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και στις πιέσεις που εμφανίζονται στην αγορά ομολόγων.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση καλείται να περιορίσει τις επιπτώσεις των διαδοχικών κρίσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και προστατεύοντας όσα έχουν επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, μάλιστα, στην ανάγκη αποφυγής λαϊκιστικών προσεγγίσεων, σημειώνοντας ότι η οικονομική πολιτική απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική στήριξη και στην υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Αναγνωρίζοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις περιορίζουν τα διαθέσιμα περιθώρια παρέμβασης, επισήμανε πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για την αντιμετώπιση των κρίσεων, ούτε κάποιος μηχανισμός που να μπορεί να τις εξαλείψει άμεσα. Η διαχείρισή τους, όπως προκύπτει από την τοποθέτησή του, προϋποθέτει προσεκτικές αποφάσεις και διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών.

Το αποτύπωμα της Ideal Holdings και το στοίχημα της επιχειρηματικής μεγέθυνσης

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δημιουργία της νέας Ideal Holdings, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην επενδυτική δραστηριότητα του ομίλου και στη συμβολή του στην ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για επενδύσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά, καθώς και για περίπου 3.500 εργαζομένους, στοιχεία που ανέδειξε ως ενδείξεις της δυναμικής που μπορεί να αποκτήσει ένας επιχειρηματικός όμιλος μέσα από την ανάπτυξη και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία της Ideal Holdings συνδέθηκε με το ευρύτερο μήνυμα της ομιλίας του για την ανάγκη ενδυνάμωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, την κινητοποίηση νέων επενδυτικών κεφαλαίων και τη δημιουργία μεγαλύτερων και ανταγωνιστικότερων εταιρικών σχημάτων.