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Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας
Πολιτική
09:37 - 13 Οκτ 2026

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας

Reporter.gr Newsroom

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Χρηματοδότηση ύψους 13.869.238 ευρώ από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εξασφαλίστηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας, μετά από σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. 

Συγκεκριμένα, αναβαθμίζονται ενεργειακά τα κτίρια σε:

--Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ), ωφέλιμου εμβαδού 20.335 τ.μ. και 1.785 τ.μ. αντιστοίχως.
Ειδικότερα, προβλέπονται η αναβάθμιση με τοποθέτηση σύνθετων συστημάτων θερμομόνωσης, ενεργειακών κουφωμάτων, νέων συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, λαμπτήρων τεχνολογίας LED και άλλων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. Επίσης, οι ανελκυστήρες προσώπων και φορείων θα αντικατασταθούν με νέους ενεργειακής κατηγορίας Α και θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού. Παράλληλα, θα αντικατασταθεί ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με νέο, σύγχρονης τεχνολογίας, χαμηλής εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (τέσσερις προβολείς θαλάμων χειρουργείων, ένας γαστρεντερολογικός πύργος ενδοσκοπήσεων και ένας λαπαροσκοπικός πύργος). Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία Ε στην κατηγορία Β και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ από Γ σε Β. Η παρέμβαση έχει συνολική δημόσια δαπάνη 5.300.566,36 ευρώ.
-- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, σε ωφέλιμο εμβαδό 75.634 τ.μ., θα τοποθετηθούν αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης κτιρίου με ελεγκτές, αισθητήρες, μετρητές και αναβαθμισμένο λογισμικό, 8.562 λαμπτήρες φωτισμού χαμηλής εκπομπής διόδου (LED), θερμομόνωση τοιχοποιίας, επιφάνειας 15.500m², νέα ενεργειακά κουφώματα, επιφάνειας 2.710m², σίτες αερισμού, λοιπές παρεμβάσεις θερμομόνωσης, καθώς και φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 2MWp. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου θα αναβαθμιστεί από την Κατηγορία Δ στην Κατηγορία Β. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.568.672,07 ευρώ.
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