Πηγές ΥΠΕΞ για Λιβύη: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί – Δεν πρόκειται για νέα Ρηματική Διακοίνωση

Διπλωματικές πηγές διευκρινίζουν ότι η Ρηματική Διακοίνωση της Λιβύης στην οποία αναφέρονται σχετικά δημοσιεύματα δεν είναι νέα, αλλά έγγραφο του περασμένου Αυγούστου που επαναλαμβάνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς. Όπως επισημαίνουν, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη απαντήσει μέσω της διπλωματικής οδού, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη, η Ελλάδα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, σημειώνοντας ότι και η λιβυκή πλευρά έχει προκηρύξει θαλάσσια οικόπεδα με βάση αυτή. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ο διμερής διάλογος για την οριοθέτηση δεν συνεπάγεται αναστολή της άσκησης νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας ούτε αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3vg7l6whtt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ολόκληρη η δήλωση των διπλωματικών πηγών

Δεν πρόκειται για νέα Ρηματική Διακοίνωση εκ μέρους της Λιβύης. Είναι Διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου που ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει διά της διπλωματικής οδού για το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών.

Ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη, η Ελλάδα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Άλλωστε, και η Λιβύη προκήρυξε θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη γραμμή αυτή. Οι δύο χώρες συνεχίζουν τη συζήτηση που ξεκίνησε για τη μεταξύ τους οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η διεξαγωγή του διμερούς αυτού διαλόγου δεν συνεπάγεται αναστολή της άσκησης νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων ούτε αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων.

Τι αναφέρει η Λιβυκή πλευρά

Στη ρηματική διακοίνωση, η Λιβύη εκφράζει την αντίθεσή της στις έρευνες και στις δραστηριότητες εξερεύνησης που πραγματοποιούνται σε θαλάσσιες περιοχές οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, στρέφεται κατά της επέκτασης των συγκεκριμένων περιοχών και εκφράζει ανησυχία για την πρόσκληση υποβολής προσφορών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Αυγούστου 2026.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3ur6d14hih?integrationId=eexbs1jkg0kofln}