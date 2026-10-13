Τσίπρας από Κρήτη: «Αποτυχία της κυβέρνησης» πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,40 ευρώ

Σφοδρή επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδεία του στην Κρήτη, με αιχμή την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, την ακρίβεια και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, κάνοντας λόγο για «ψευτοpass» και ανεπαρκή μέτρα στήριξης.

Κατά την επίσκεψή του στο Σπήλι, όπου συνομίλησε με κατοίκους, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε στο επίκεντρο το κόστος θέρμανσης ενόψει των ανακοινώσεων για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε τιμή πάνω από τα 1,40 ευρώ ανά λίτρο θα συνιστούσε αποτυχία της κυβέρνησης.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι προτάσεις για τη συγκράτηση των τιμών

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος για τους καταναλωτές, αναφέροντας τη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων και την επιβολή πλαφόν σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως σημείωσε, αντίστοιχα μέτρα έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες για ενίσχυση της τάξης των 35 λεπτών ανά λίτρο, εκτίμησε ότι μια τέτοια παρέμβαση θα οδηγούσε την τελική τιμή περίπου στα 1,60 ευρώ, επίπεδο που, κατά τον ίδιο, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νοικοκυριών.

«Δεν δικαιολογείται το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι πάνω από 1,40 ευρώ», ανέφερε, υπολογίζοντας ότι ένα νοικοκυριό που χρειάζεται 1.000 λίτρα ετησίως θα επιβαρυνόταν κατά περίπου 500 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εφόσον η τιμή διαμορφωνόταν στα 1,60 ευρώ το λίτρο. Όπως επισήμανε, η επιβάρυνση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα εισοδήματα πολλών οικογενειών εξαντλούνται πριν από το τέλος του μήνα.

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. επικαλέστηκε, επίσης, τη μεγάλη εξάρτηση των ελληνικών νοικοκυριών από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, περισσότερο από το 40% των πολιτών στην Ελλάδα θερμαίνεται με πετρέλαιο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, διαφοροποιεί την κατάσταση από εκείνη χωρών όπου κυριαρχεί το φυσικό αέριο.

Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία περίπου το 20% των πολιτών στην Ελλάδα δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να διατηρεί επαρκώς ζεστό το σπίτι του. «Από το 1,40 και πάνω δεν δικαιολογείται», τόνισε, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα που θα συγκρατήσουν ουσιαστικά το κόστος θέρμανσης.

«Ένα αόρατο μνημόνιο» η ακρίβεια

Η κριτική του Αλέξη Τσίπρα επεκτάθηκε στη συνολική οικονομική κατάσταση, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, παρά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στους μισθούς.

«Οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, οι πολίτες αισθανόμαστε ένα αόρατο μνημόνιο να μας πνίγει», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την πίεση αυτή στις αυξήσεις των τιμών σε βασικά αγαθά, στην ενέργεια και στα ενοίκια.

Όπως είπε, οι ανατιμήσεις σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως το γάλα, η φέτα και το κρέας, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και στέγασης, περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό εισόδημα. Κατά την εκτίμησή του, οι μισθολογικές αυξήσεις δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις ανατιμήσεις που έχουν σημειωθεί σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύγκριση των ελληνικών μισθών με εκείνους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, όταν αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν κατά 83% υψηλότερος από τον αντίστοιχο στη Βουλγαρία, ενώ σήμερα, όπως υποστήριξε, η διαφορά έχει περιοριστεί στο 17%.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τον μέσο ετήσιο μισθό στην Ελλάδα, τον οποίο προσδιόρισε στις 18.000 ευρώ, με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.

Αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι συνέπειές της είναι εντονότερες για τους Έλληνες εργαζομένους, λόγω της διαφοράς στα εισοδήματα. «Η κρίση που βιώνουμε εμείς εδώ είναι δύο και τρεις φορές μεγαλύτερη από την κρίση που βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες», ανέφερε.

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στην αγορά και αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων, προκειμένου να εντοπίζονται τα περιθώρια κέρδους σε όλα τα στάδια διακίνησης των προϊόντων, από την παραγωγή έως τη λιανική πώληση.

Όπως υποστήριξε, η Πολιτεία διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις συναλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα και να εντοπίζει τα σημεία στα οποία διαμορφώνονται υπερβολικά κέρδη. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη θέσπιση παρεμβάσεων για τον περιορισμό των υπερβολικών περιθωρίων κέρδους.

Άσκησε, επίσης, κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις ανατιμήσεις, διερωτώμενος γιατί εξετάζεται εκ νέου το ενδεχόμενο παρεμβάσεων ενώ, όπως ανέφερε, οι αυξήσεις στις τιμές καταγράφονται εδώ και χρόνια.

Φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ για τα περιφερειακά πανεπιστήμια

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την Παιδεία, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Όπως ανακοίνωσε, η πρόταση του κόμματος προβλέπει φοιτητικό επίδομα ύψους 500 ευρώ τον μήνα για φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες που προκαλούν τα αυξημένα ενοίκια και το κόστος διαβίωσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αρκετοί νέοι, ακόμη και όταν εισάγονται σε σχολές πρώτης επιλογής, δυσκολεύονται να εγγραφούν ή να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους, καθώς οι οικογένειές τους αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα διαμονής σε άλλη πόλη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι αρκετά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τις δημόσιες παρεμβάσεις των πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων, εκτιμώντας ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στα πανεπιστήμια της Κρήτης.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η στήριξη των φοιτητών αποτελεί, κατά την άποψή του, ζήτημα ίσων ευκαιριών και πρόσβασης στην εκπαίδευση, πέρα από την οικονομική διάσταση.

Στήριξη εκπαιδευτικών και εργαζομένων στη δημόσια Υγεία

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το κόστος στέγασης απορροφά μεγάλο μέρος των αποδοχών τους.

Όπως σημείωσε, εκπαιδευτικοί που μετακινούνται σε ορεινές περιοχές της Κρήτης για να καλύψουν ανάγκες των σχολείων ενδέχεται να δαπανούν έως και το 70% ή το 80% του μισθού τους για ενοίκιο. Υποστήριξε ότι ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζουν γιατροί και νοσηλευτές, με συνέπειες για τη στελέχωση και τη λειτουργία των δημόσιων δομών.

Καταλήγοντας, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι οι προτεραιότητες της πολιτικής πρέπει, κατά την άποψή του, να επικεντρωθούν στη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την ακρίβεια, στην ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας και στη διαμόρφωση βιώσιμων προοπτικών για τους νέους και τους εργαζομένους.