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«Ρίχνει» τους τόνους ο Τσίπρας: Οι προϋποθέσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες
Πολιτική
09:31 - 14 Οκτ 2026

«Ρίχνει» τους τόνους ο Τσίπρας: Οι προϋποθέσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Reporter.gr Newsroom

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Σαφείς αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία άφησε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά και ότι δεν μπορεί να του αποδοθεί συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, παρουσίασε τις προϋποθέσεις που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές.

Στη συνέντευξή του στο Κρήτη TV και στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) περιέγραψε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ως σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων: από τη μία, όπως είπε, βρίσκεται η πρόταση της ΕΛΑΣ για εναλλακτική διακυβέρνηση και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε παράγοντα αστάθειας για τη χώρα.

«Το μόνο που είναι απολύτως σαφές είναι ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ιδρύθηκε για να είναι ο αντίπαλος της Δεξιάς. Τελεία, παράγραφος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη δική του πολιτική διαδρομή από επιλογές που, όπως υποστήριξε, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία.

«Μπορεί να μου καταλογίσει κανείς αστοχίες ή λάθη, ένα όμως δεν μπορεί να μου καταλογίσει: ότι εγώ τα έχω βρει με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά», δήλωσε.

Στη συνέχεια, άφησε σαφείς αιχμές προς τη Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι δεν διαθέτει στελέχη που συμμετέχουν σήμερα σε υπουργικά σχήματα ούτε πρόσωπα που, κατά την άποψή του, προωθούν ή αφήνουν να εννοηθεί το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνεργασίας.

Οι δύο προϋποθέσεις για προοδευτική κυβέρνηση

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ παρουσίασε δύο προϋποθέσεις για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Η πρώτη, όπως είπε, είναι η παράταξή του να καταλάβει την πρώτη θέση με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Η δεύτερη είναι να διαμορφωθεί πεδίο προγραμματικής συνεννόησης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, παρά την πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει σήμερα μεταξύ τους.

Ο ίδιος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η επόμενη κυβέρνηση θα έχει προοδευτικό χαρακτήρα, χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Παρουσιάζοντας το πολιτικό του σχέδιο, υποστήριξε ότι διαθέτει την εμπειρία και το πρόγραμμα για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, με έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων και τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

Αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων και κριτική στη ΝΔ

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική, υποστηρίζοντας ότι επί των ημερών της έχει ευνοηθεί ο πλούτος, ενώ η φορολογική επιβάρυνση μέσω των έμμεσων φόρων και η ακρίβεια έχουν εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Χαρακτηριστικά, περιέγραψε την ακρίβεια ως «το αόρατο μνημόνιο», ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. «Περάσαμε από τη γραφειοκρατία στη συμβουλοκρατία», είπε, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για τη χώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για 20 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με τον ίδιο, τα 12 δισ. αφορούν απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Υποστήριξε ότι η διενέργεια κανονικών διαγωνιστικών διαδικασιών θα μπορούσε να εξασφαλίσει σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο, ενώ έστειλε μήνυμα υπέρ της διερεύνησης μεγάλων υποθέσεων από τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις αναφορές του πρωθυπουργού στον εκλογικό στόχο του 37% και αντιπαραβάλλοντάς τες με το ποσοστό του 25% που, όπως υποστήριξε, τίθεται ως σημείο αναφοράς σε άλλες τοποθετήσεις.

«Μάλλον ο κ. Μητσοτάκης ξέρει κάτι που εμείς δεν ξέρουμε και δεν βλέπουμε ακολουθώντας την εικόνα των μετρήσεων που δημοσιοποιούνται», ανέφερε.

Αιχμές για Στουρνάρα και το πετρέλαιο θέρμανσης

Στη συνέντευξη, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, εκφράζοντας απορία για το ενδεχόμενο τρίτης διαδοχικής εξαετούς θητείας του, η οποία θα οδηγούσε σε συνολική παραμονή 18 ετών στο αξίωμα.

Παράλληλα, σχολίασε το ζήτημα της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογείται να ξεπεράσει το 1,40 ευρώ ανά λίτρο. Απαντώντας στις κυβερνητικές εκτιμήσεις για τιμή κοντά στα 1,60 ευρώ, υποστήριξε ότι ένα τέτοιο επίπεδο θα επιβάρυνε σημαντικά τα νοικοκυριά.

Όπως ανέφερε, με αυτή την τιμή οι καταναλωτές θα μπορούσαν να πληρώσουν περίπου 500 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, ποσό που, κατά τον ίδιο, επιτείνει τις πιέσεις στα οικογενειακά εισοδήματα.

Με τις αναφορές του στις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να θέσει ως κεντρικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών τη συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης, αποκλείοντας παράλληλα, σε προσωπικό επίπεδο, κάθε ταύτιση με σενάρια συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

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