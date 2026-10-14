Η Ελλάδα θα μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς πρέσβη των ΗΠΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποχωρεί από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και παραμένει άγνωστο πότε θα αντικατασταθεί.

Ο έμπειρος διπλωμάτης, Τζος Χακ, ο οποίος υπηρετεί ως αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, αναμένεται να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντα του επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Χακ είναι βέβαια ένας έμπειρος διπλωμάτης, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που λέμε ο «εκλεκτός» του Λευκού Οίκου για τη χώρα μας.

Η αλήθεια είναι πως ο Τραμπ δεν έχει ορίσει πρέσβεις σε πολλές χώρες του κόσμου, αλλά υποτίθεται ότι η Ελλάδα παίζει κομβικό ρόλο στις γεωπολιτικές επιδιώξεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η ουσία είναι πως τώρα και να θέλει ο Τραμπ να ορίσει νέο ή νέα πρέσβη στην Ελλάδα, δεν θα είναι εύκολο, εκτός αν τρέξει τις εξελίξεις πολύ γρήγορα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι σε 3 εβδομάδες και ο Τραμπ αναμένεται να αποδυναμωθεί.

Αν ο Τραμπ χάσει το Κογκρέσο, πολύ δύσκολα θα μπορεί να ορίσει πρέσβη της αρεσκείας του στην Ελλάδα.

Έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα μείνουμε για μήνες χωρίς πρέσβη, με τον Χακ να υπηρετεί αυτό το ρόλο. Επαναλαμβάνουμε είναι έμπειρος και ικανός, αλλά σίγουρα το να μην έχει επιλεγεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο από το Λευκό Οίκο, αποτελεί μία (έστω και επικοινωνιακή) υποβάθμιση.