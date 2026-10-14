ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις με drones σε πλοία κοντά στη Βουλγαρία

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία και ζητά να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Στην ανακοίνωση του στο Χ το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας. Τέτοιες επιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, απειλούν τη θαλάσσια ασφάλεια και υπονομεύουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, είναι ουσιώδους σημασίας. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τη Βουλγαρία, συγχαίρει τις υπηρεσίες διάσωσης της χώρας για την άμεση ανταπόκρισή τους και τονίζει ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

{https://x.com/GreeceMFA/status/2110291605928247766}