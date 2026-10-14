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Χρηστίδης: Όσο κάποιοι στην ΕΛΑΣ επιλέγουν την τοξικότητα, ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του
Πολιτική
14:36 - 14 Οκτ 2026

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι στην ΕΛΑΣ επιλέγουν την τοξικότητα, ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του

Reporter.gr Newsroom

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«Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε επιλέξει να κάνουμε μόνο προγραμματική αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ, υπογραμμίζοντας ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει η Νέα Δημοκρατία.  

«Δεν θέλουμε αυτή την αντιπαράθεση, την οποία δεν προκαλέσαμε κιόλας. Κανένας από το ΠΑΣΟΚ δεν έγραψε άρθρο, αποκαλώντας βλάκα κάποιον πολιτικό του αντίπαλο. Θα ήταν πρόβλημα εάν δεν αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη. Δυστυχώς, βλέπω από κάποιους ότι, επειδή δεν τους βγαίνει το περιεχόμενο του κουτιού, προσπαθούν να σταθούν στο περιτύλιγμά του. Η ΕΛΑΣ παρουσίασε ένα ωραίο περιτύλιγμα στην αρχή και τι σου λέει τώρα; “Παιδιά, δεν πρόλαβα να φτιάξω περιεχόμενο. Ας τσακωθούμε για κάτι για να καλύψω την έλλειψη περιεχομένου”», επισήμανε.

Πρόσθεσε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ αντιπαρατίθεται διαχρονικά στις πολιτικές επιλογές της ΝΔ, οι οποίες - όπως υποστήριξε - έχουν διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και έχουν στερήσει από την Ελλάδα σημαντικές ευκαιρίες.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος ασφυκτιά κάτω από μια κυβέρνηση, η οποία έχει αφήσει την ακρίβεια να σαρώνει τα πάντα, από τα ενοίκια μέχρι το σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή αγορά. Το 70% των πολιτών που θέλει πολιτική αλλαγή, οι 8 στους 10 που φοβούνται τον χειμώνα που έρχεται μπροστά μας, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής», σχολίασε.

Επανέλαβε την απόφαση του Συνέδριου του κόμματος για αυτόνομη πορεία και διευκρίνισε ότι η όποια σύγκλιση με άλλα κόμματα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο επί πολιτικών θέσεων.

«Για εμάς σενάριο συγκυβέρνησης υφίσταται μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί σε πολίτες και σε κόμματα με τα οποία μοιράζεται τις ίδιες θέσεις. Εμείς δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με πολιτικές με τις οποίες τόσα χρόνια συγκρουόμαστε καθημερινά. Η αυτόνομη πορεία της παράταξής μας και το πολιτικό μας πλαίσιο είναι για εμάς ένα ευαγγέλιο, το οποίο τιμούμε και σεβόμαστε όλοι», πρόσθεσε και κατέληξε: «Πιστεύω ότι όσο το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μάχες για τη 13η σύνταξη, για τον 13ο μισθό, για τις 120 δόσεις, τόσο ο κόσμος θα βλέπει ότι η παράταξή μας προσφέρει ασφάλεια, σιγουριά και αισιοδοξία».

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