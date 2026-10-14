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Γερουλάνος: Τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι της Γκράβας δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και εγγυήσεις
Πολιτική
15:02 - 14 Οκτ 2026

Γερουλάνος: Τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι της Γκράβας δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και εγγυήσεις

Reporter.gr Newsroom

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Ερώτηση σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω επανειλημμένων αναφορών για έντονη οσμή αερίου, κατέθεσαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Α’ Αθήνας, Παύλος Γερουλάνος και ο Υπεύθυνος ΚτΕ Παιδείας του κόμματος, Στέφανος Παραστατίδης, προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον Υπουργό Εσωτερικών,  τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

«Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχουν αναφερθεί επανειλημμένα περιστατικά έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο συναγερμός του ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου» αναφέρουν στην αρχή της ερώτησής τους και συνεχίζουν: «Η επανεμφάνιση της οσμής οδήγησε στην προληπτική εκκένωση του συγκροτήματος, λόγω ανησυχίας για ενδεχόμενη διαρροή. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχιζόταν για ένα διάστημα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία του προβλήματος. Τελικά, από τις 09/10 μέχρι και σήμερα, 14/10, η λειτουργία των σχολείων ανεστάλη και έκτοτε τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση».

Οι δύο βουλευτές τονίζουν τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχετικό διάστημα λέγοντας πως δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου ωστόσο η προέλευση της οσμής δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και το πρόβλημα επανέρχεται υπογραμμίζοντας πώς: «Όσο η πηγή της παραμένει άγνωστη και το πρόβλημα επανέρχεται, η ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι απολύτως εύλογη» και αναφέρονται στην επιστολή που απέστειλε στις 06/10 ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου από τους μηχανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Τέλος αναφέρουν ότι μπορεί η Υπουργός Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, να καλέσει μαθητές και προέδρους δεκαπενταμελών συμβουλίων όμως, σύμφωνα με του βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «Η πρόσκληση σε διάλογο, όμως, από μόνη της δεν αρκεί. Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνουν μια σειρά από συγκεκριμένες πράξεις, όπως ο εντοπισμός της αιτίας, η αντιμετώπισή της και η παροχή διαβεβαιώσεων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Το Υπουργείο οφείλει να συμβάλει ενεργά στην επίλυση του προβλήματος, με σαφείς ενέργειες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Επειδή ο Δήμος Αθηναίων έχει κάνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών,

Επειδή σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και οι οικογένειες των παιδιών αντιδρούν, απαιτώντας όχι μόνο να διερευνηθεί ενδελεχώς το εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου αλλά και το από πού προέρχεται η επίμονη οσμή,

Επειδή δεν αρκεί η διαπίστωση πως δεν εντοπίστηκε διαρροή, ούτε, όπως διαβάζουμε σε δημοσιεύματα (protothema.gr 07/10), η απάντηση ανωτέρων στελεχών του Υπουργείου Παιδείας ότι «για τα κτήρια δεν έχει ευθύνη το υπουργείο Παιδείας, αρμόδιοι είναι μόνο οι δήμοι», και

Επειδή η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες απαιτεί συντονισμό των αρμόδιων φορέων, πλήρη ενημέρωση και τεκμηριωμένες εγγυήσεις,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Πότε ενημερώθηκαν τα Υπουργεία για τα περιστατικά στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προχώρησαν από την πρώτη ενημέρωσή τους έως σήμερα;

2. Πώς έχετε ανταποκριθεί στην από 06/10 επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων; Ποιοι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και ποιοι εκκρεμούν για τον εντοπισμό της προέλευσης της οσμής, ακόμη και εάν αυτή δεν συνδέεται με διαρροή φυσικού αερίου; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και πότε θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα στη σχολική κοινότητα;

3. Με βάση ποια τεχνικά ευρήματα και ποιες έγγραφες διαβεβαιώσεις συνεχίστηκε η λειτουργία των σχολείων μετά τα πρώτα περιστατικά και πριν από τη διακοπή των διά ζώσης μαθημάτων;».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριο Ευάγγελο Τουρνά

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Σταύρο Παπασταύρου

Θέμα: Ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω επανειλημμένων αναφορών για έντονη οσμή αερίου

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχουν αναφερθεί επανειλημμένα περιστατικά έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο συναγερμός του ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου. Η επανεμφάνιση της οσμής οδήγησε στην προληπτική εκκένωση του συγκροτήματος, λόγω ανησυχίας για ενδεχόμενη διαρροή. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχιζόταν για ένα διάστημα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία του προβλήματος. Τελικά, από τις 09/10 μέχρι και σήμερα, 14/10, η λειτουργία των σχολείων ανεστάλη και έκτοτε τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.

Από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί όλο αυτό το διάστημα δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο διανομής. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης. Όσο η πηγή της παραμένει άγνωστη και το πρόβλημα επανέρχεται, η ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι απολύτως εύλογη.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χάρης Δούκας, με επιστολή του στις 06/10 και θέμα «Αναφορές για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας», ζήτησε τη διενέργεια ελέγχου και από τους μηχανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Τέλος, σε δημόσια τοποθέτησή της στις 11/10 η Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στην πρόθεσή της να καλέσει μαθητές και προέδρους δεκαπενταμελών συμβουλίων, καθώς και στην ανάγκη να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας της σχολικής κοινότητας, επισημαίνοντας ότι «η επιστροφή στις αίθουσες προϋποθέτει σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων». Η πρόσκληση σε διάλογο, όμως, από μόνη της δεν αρκεί. Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνουν μια σειρά από συγκεκριμένες πράξεις, όπως ο εντοπισμός της αιτίας, η αντιμετώπισή της και η παροχή διαβεβαιώσεων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Το Υπουργείο οφείλει να συμβάλει ενεργά στην επίλυση του προβλήματος, με σαφείς ενέργειες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Επειδή ο Δήμος Αθηναίων έχει κάνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών,

Επειδή σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και οι οικογένειες των παιδιών αντιδρούν, απαιτώντας όχι μόνο να διερευνηθεί ενδελεχώς το εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου αλλά και το από πού προέρχεται η επίμονη οσμή,

Επειδή δεν αρκεί η διαπίστωση πως δεν εντοπίστηκε διαρροή, ούτε, όπως διαβάζουμε σε δημοσιεύματα (protothema.gr 07/10), η απάντηση ανωτέρων στελεχών του Υπουργείου Παιδείας ότι «για τα κτήρια δεν έχει ευθύνη το υπουργείο Παιδείας, αρμόδιοι είναι μόνο οι δήμοι», και

Επειδή η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες απαιτεί συντονισμό των αρμόδιων φορέων, πλήρη ενημέρωση και τεκμηριωμένες εγγυήσεις,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Πότε ενημερώθηκαν τα Υπουργεία για τα περιστατικά στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προχώρησαν από την πρώτη ενημέρωσή τους έως σήμερα;

2. Πώς έχετε ανταποκριθεί στην από 06/10 επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων; Ποιοι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και ποιοι εκκρεμούν για τον εντοπισμό της προέλευσης της οσμής, ακόμη και εάν αυτή δεν συνδέεται με διαρροή φυσικού αερίου; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και πότε θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα στη σχολική κοινότητα;

3. Με βάση ποια τεχνικά ευρήματα και ποιες έγγραφες διαβεβαιώσεις συνεχίστηκε η λειτουργία των σχολείων μετά τα πρώτα περιστατικά και πριν από τη διακοπή των διά ζώσης μαθημάτων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παύλος Γερουλάνος

Στέφανος Παραστατίδης

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