Προσπάθεια να «ξεπαγώσει» το καλώδιο – Υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση NAVTEX

Φαίνεται πως έχουν επανεκκινήσει οι προσπάθειες να «ξεπαγώσει» το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, όπως αποδεικνύεται από την υποβολή, εκ μέρους της Nexans SA, αιτήματος στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΞ για την έκδοση NAVTEX.

Το αίτημα της γαλλικής Nexans θα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, με την τελική απόφαση να αναμένεται σε περίπου δύο εβδομάδες από σήμερα.

Πιο αναλυτικά, το αίτημα θα εξεταστεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Ερευνών Θαλασσών (ΕΧΑΕΘ) και στη συνέχεια θα υποβληθεί εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Έτσι, εάν η Επιτροπή του ΥΠΕΞ ανάψει το «πράσινο φως», ανοίγει αυτομάτως και ο δρόμος για την έκδοση της NAVTEX από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες.

Τις εργασίες θα αναλάβει το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO, καθώς στο ελληνικό Λιμενικό Σώμα υπεβλήθη αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου πλοίου, με σκοπό «τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector)».

Σημειώνεται πως η αίτηση αφορά τις θαλάσσιες περιοχές ερευνών που εμπίπτουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το έργο ανέλαβε από την ανάδοχο Nexans η εταιρεία Next Geosolution Europe SA. Η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε αφορά την προκαταρκτική θαλάσσια έρευνα που πρέπει να γίνει, με όλες τις απαραίτητες εργασίες (ωκεανογραφικές, βυθομετρικές, κλπ.) μεταξύ της θαλάσσια περιοχής της Κορακιάς, στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης, και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου.

Προς το παρόν «δεν υφίσταται καμία άλλη διαφοροποίηση στην όλη διαδικασία που αφορά στη διαδρομή της έρευνας για την προτιθέμενη πόντιση και όδευση του καλωδίου», σύμφωνα με τη σχετική αίτηση. Ακόμη, σημειώνεται πως οι εργασίες θα υλοποιηθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, έως τις 31/12/2026, εκτός εάν χρειαστεί να ζητηθεί νέα παράταση.

Τα εμπόδια που σχετίζονται με τις αντιστάσεις που προβάλλει η Άγκυρα δεν είναι ακόμη γνωστό εάν έχουν ξεπεραστεί μέσω κάποιας συμφωνίας μεταξύ γαλλικής και τουρκικής πλευράς. Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν την επανέναρξη των εργασιών να τοποθετείται μετά τα τέλη του μήνα, οπότε και αναμένεται η απόφαση του ΥΠΕΞ για το υποβληθέν αίτημα.

Πάντως, μόλις μία ημέρα νωρίτερα (Τρίτη, 13/10) ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Ναυτικού Δικαίου (DEHUKAM), Μουσταφά Μπασκαρά, επανέφερε τον τουρκικό ισχυρισμό πως απαιτείται η άδεια της Άγκυρας για να περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Μιλώντας στο CNN Türk, υποστήριξε ότι η διαδρομή του Great Sea Interconnector (GSI) διέρχεται από περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συγκατάθεσή της. Κατηγόρησε, δε, την Ελλάδα ότι προβάλλει «μαξιμαλιστικές» θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου.