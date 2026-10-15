Χρυσοχοΐδης: «Επιδημία» οι τηλεφωνικές απάτες - Μεγάλη πρόκληση το διαδικτυακό έγκλημα

Για την αύξηση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, τις νεότερες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, την εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών τοποθετήθηκε σήμερα (15/10) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έξαρση των απατών σε βάρος πολιτών, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική, επισημαίνοντας παράλληλα τις συνεχείς επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων.

Όπως εξήγησε, οργανωμένες ομάδες έχουν εγκαταστήσει τηλεφωνικά κέντρα σε κατοικίες, από όπου πραγματοποιούν κλήσεις με σκοπό να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε οκτώ Ρομά από τη Δυτική Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το λεγόμενο «ελληνικό FBI» εξάρθρωσε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, προχωρώντας σε οκτώ συλλήψεις, ενώ η λεία του κυκλώματος ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ.

«Έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν τον καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός για το φαινόμενο, υπογραμμίζοντας ότι προκαλεί έντονη ανησυχία και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη προσπάθεια για την αντιμετώπισή του.

«Κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό», δήλωσε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι το διαδικτυακό έγκλημα. Όπως σημείωσε, μέσω αυτού μπορούν να διακινηθούν τεράστια χρηματικά ποσά μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες

Στην κατεύθυνση της αυστηρότερης αντιμετώπισης των απατών, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται στο ποινικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις όπου τα θύματα είναι ηλικιωμένοι ή ανήλικοι.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Ο υπουργός εκτίμησε ότι ο συνδυασμός των εντατικών αστυνομικών επιχειρήσεων με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό του φαινομένου.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη προστασίας των ηλικιωμένων που διατηρούν σημαντικά χρηματικά ποσά ή τιμαλφή στις κατοικίες τους, επισημαίνοντας ότι η μέριμνα για την ασφάλειά τους πρέπει να επεκτείνεται και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας και επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρια και την κατάσταση σε περιοχές όπως η πλατεία Βικτωρίας και ο Άγιος Παντελεήμονας.

Αναφερόμενος στην επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα, ο υπουργός δήλωσε ότι η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, οι κατηγορούμενοι έχουν παραδοθεί και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Όπως πρόσθεσε, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ακόμη ότι στο κέντρο της πρωτεύουσας καταγράφεται σοβαρό πρόβλημα με αλλοδαπούς που εμπλέκονται κατ' επανάληψη σε εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται αρκετοί αλλοδαποί οι οποίοι είναι εγκληματογόνοι». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένα άτομα που παρανομούν και όχι στη μεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να εργαστούν.

Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές σε ό,τι αφορά τις συνθήκες διαμονής σε κατοικίες όπου, όπως ανέφερε, στοιβάζονται 20 ή ακόμη και 30 άτομα, τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή αναμένεται σύντομα να αλλάξει.

Ο υπουργός μίλησε επίσης για συγκεντρώσεις αυτοκινήτων σε περιοχή της Αττικής, όπου οδηγοί χρησιμοποιούσαν τον χώρο ως ένα είδος υπαίθριου κλαμπ, με μουσική σε εξαιρετικά υψηλή ένταση από τα ηχοσυστήματα των οχημάτων τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των σχετικών αστυνομικών επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί συνολικά 82 οχήματα.

Marfin: Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προήλθε από την ανάκριση

Για την υπόθεση της Marfin και τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων τοποθετήθηκε επίσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, διευκρινίζοντας ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου δεν ήταν απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Αυτό προήλθε από ενέργειες και πρωτοβουλίες της ανάκρισης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάζει στην ανακριτική διαδικασία τα στοιχεία που της ζητούνται, καθώς και τα ευρήματα που προκύπτουν από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Στη συνέχεια, η αρμόδια ανακριτική αρχή είναι εκείνη που αξιολογεί το διαθέσιμο υλικό.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin τρομοκρατική ενέργεια, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αποδίδει ο ίδιος ποινικές ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αναφέρθηκε στην οργανωμένη επίθεση κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή και άλλων εργαζομένων που βρίσκονταν στο κτίριο.

Εκλογές: «Στο τέλος της θητείας», σύμφωνα με τη δέσμευση του πρωθυπουργού

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις επόμενες εθνικές εκλογές, καθώς και στην πρόσφατη πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποίησε ο υπουργός στο Περιστέρι.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέρριψε την ερμηνεία ότι η συγκέντρωση αποτελούσε προσωπική προεκλογική προετοιμασία, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής επικοινωνία με τους πολίτες αποτελεί υποχρέωση κάθε πολιτικού. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη Δυτική Αθήνα και στις λαϊκές συνοικίες της περιοχής όπου εκλέγεται.

Ερωτηθείς ποια πολιτική συνεργασία θα προτιμούσε σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφάλιζε αυτοδυναμία, απέφυγε να επιλέξει μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Όπως ανέφερε, το βασικό ζητούμενο στην παρούσα φάση είναι το εκλογικό ποσοστό που θα συγκεντρώσει η ΝΔ, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Εάν το αποτέλεσμα δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις θα ληφθούν τότε, με γνώμονα τις ανάγκες της χώρας και την ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας: «Οι εκλογές θα γίνουν όπως έχει υποσχεθεί ο πρωθυπουργός και όπως πρέπει να γίνεται στη δημοκρατία, στο τέλος της θητείας».

Περίπου 10 συλλήψεις για το επεισόδιο με οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Τέλος, ο υπουργός ρωτήθηκε για το περιστατικό με οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, η οποία αντιμετωπίζει απόψε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Conference League.

Όπως δήλωσε, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 10 συλλήψεις έπειτα από διαπληκτισμούς μεταξύ οπαδών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά περιστατικά βίας από άτομα που έχουν μεταβεί στην Ελλάδα με σκοπό να προκαλέσουν επεισόδια.

«Σε λάθος χώρα ήρθανε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να απομακρυνθούν όσοι δεν προτίθενται να παρακολουθήσουν τον αγώνα «με ασφάλεια και ειρήνη».

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