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Ανδρουλάκης: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης
Πολιτική
13:25 - 15 Οκτ 2026

Ανδρουλάκης: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης

Reporter.gr Newsroom

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Στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά επισήμανε:

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«Η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη. Είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Γι' αυτό, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια.

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες.

Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση».

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