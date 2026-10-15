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Πλεύρης: Θα αφαιρούνται Golden Visa για εικονικές εκπτώσεις και παραβίαση της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης
Πολιτική
14:42 - 15 Οκτ 2026

Πλεύρης: Θα αφαιρούνται Golden Visa για εικονικές εκπτώσεις και παραβίαση της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης

Reporter.gr Newsroom

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Μήνυμα προς όσους επιχειρούν να παρακάμψουν τους όρους της Golden Visa, είτε μέσω συμφωνιών που μειώνουν εμμέσως το πραγματικό τίμημα αγοράς είτε μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στο πλαίσιο της Prodexpo 2026, που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών.

Ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές άδειες διαμονής θα αφαιρούνται, ενώ υπερασπίστηκε τη διατήρηση του προγράμματος ως εργαλείου προσέλκυσης επενδύσεων και αύξησης του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος. «Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να πουληθεί ένα ακίνητο σε έναν Κινέζο 250.000 ευρώ, να του διασφαλιστεί ότι θα πάρει 100.000 ευρώ πίσω με μίσθωση η οποία θα γίνει και να έχει μία άδεια διαμονής», ανέφερε ενώ διευκρίνισε ότι οι άδειες διαμονής που συνδέονται με περιπτώσεις στις οποίες έχει διαφημιστεί η δυνατότητα απόκτησης Golden Visa με ποσό χαμηλότερο των 250.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό, θα ανακαλούνται.

Αναφέρθηκε επίσης στις περιπτώσεις στις οποίες επιχειρείται η παράκαμψη της απαγόρευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω υπομισθώσεων. «Ούτε μας ενδιαφέρει να δοθεί σε κάποιον Golden Visa και ενώ λέμε ότι δεν θέλουμε βραχυχρόνια μίσθωση, με παράλληλες υπομισθώσεις να προσπαθεί να κάνει βραχυχρόνια και σε αυτή την περίπτωση η Golden Visa θα αφαιρεθεί».

Εξηγώντας τη φιλοσοφία των αλλαγών στο πρόγραμμα, επισήμανε ότι η Golden Visa δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε ως αποκλειστικά θετικό εργαλείο ούτε ως η βασική αιτία της στεγαστικής κρίσης. «Η Golden Visa είναι μία σχετικά φορτισμένη έννοια και από τη θετική της και από την αρνητική της πλευρά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορείς να το αξιοποιείς ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχεις».

Όπως εξήγησε, αρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, σε μια περίοδο που ο κλάδος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Σήμερα, όμως, η στεγαστική κρίση έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της πολιτικής. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την άποψη ότι η κατάργηση της Golden Visa θα οδηγούσε αυτομάτως σε αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. «Τι αφαιρέσαμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό; Αφαιρέσαμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, διότι το νόημα δεν είναι ποιος έχει το ακίνητο ως ακίνητο, αλλά αν αυτό το ακίνητο δίνεται για μακροχρόνια χρήση».

Ο κ. Πλεύρης περιέγραψε και το προφίλ των επενδυτών στους οποίους επιθυμεί να απευθύνεται το πρόγραμμα. «Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έρχονται σοβαροί επενδυτές, να μπορούν να βρίσκουν χώρους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για κατοικία αυτή τη στιγμή, να επενδύουν σε αυτούς τους χώρους, να τους τρέπουν αυτούς τους χώρους, να μπαίνουν περισσότερα ακίνητα μέσα στην αγορά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι τα ακίνητα μπορούν στη συνέχεια είτε να χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους επενδυτές είτε να διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος πέρα από το κέντρο της Αθήνας, προς περιοχές όπου υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Ως προς τη γεωγραφική κατανομή των επενδυτών, σημείωσε ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στο πρόγραμμα Golden Visa, ακολουθούμενοι από τους Τούρκους, ενώ στις υψηλότερες θέσεις βρίσκονται επίσης οι Ισραηλινοί και οι Βρετανοί.

Από την πλευρά της, η Έρη Μητσοστεργίου, Principal και COO της Avison Young, αναφέρθηκε στον αντίκτυπο των γεωπολιτικών ανακατατάξεων στις διεθνείς επενδύσεις ακινήτων. «Όλες οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις επηρεάζουν τις επενδυτικές στρατηγικές, κυρίως των επενδυτών των cross border, που λέμε, που μπορούν να επενδύσουν σε διάφορες χώρες», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι εξελίξεις μπορούν να μεταβάλουν τη θέση μιας χώρας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Για την Ελλάδα εκτίμησε ότι «ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας είναι ενισχυμένος», ενώ η ανάκαμψη από την οικονομική κρίση και τα θετικά οικονομικά στοιχεία ενισχύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η ελληνική αγορά έχει περάσει σε διαφορετική φάση. «Αυτή τη στιγμή η αγορά μας δεν είναι σε μια φάση ευκαιριών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχει γίνει πιο ακριβή αλλά και πιο ώριμη». Η ίδια υπογράμμισε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει τις συναλλαγές.

Η Μαριέττα Λαζανά, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της HouseMaster, έθεσε το ζήτημα της απόστασης ανάμεσα στο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών και στην ολοκλήρωση πραγματικών συναλλαγών. «Πόσο μετράμε αν αυτό το ενδιαφέρον εν τέλει καταλήγει σε συναλλαγή; Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν το μετράμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Δεν έχουμε το ακριβές νούμερο», ανέφερε.

Επικαλούμενη στατιστικά στοιχεία μεγάλης μεσιτικής εταιρείας, σημείωσε ότι περίπου το 48% των ξένων επενδυτών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον δεν ολοκληρώνουν τελικά την αγορά, μεταξύ άλλων λόγω των χρονοβόρων και σύνθετων διαδικασιών.

Στη συνέχεια, παρουσίασε το παράδειγμα του Ντουμπάι, όπου η διαφάνεια των αγγελιών, η θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του μεσίτη και η αξιοποίηση των δεδομένων έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Όπως εξήγησε, «αυτή τη στιγμή κάποιος ξένος όταν είναι στη χώρα του μπορεί να μπει στα portal του Ντουμπάι, να σκανάρει ένα QR και να δει στο αντίστοιχο κτηματολόγιο ότι αυτή η αγγελία πραγματικά ισχύει, αυτό το σπίτι είναι όντως στην αγορά, έχει όντως τα τετραγωνικά που λέει».

«Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στο κομμάτι του real estate», υπογράμμισε, παρουσιάζοντας στη συνέχεια την πλατφόρμα HouseMaster, η οποία επιδιώκει να παρέχει στους ενδιαφερόμενους αγοραστές πληροφορίες για τιμές, τοπικές υποδομές και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων.

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