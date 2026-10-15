Marc: Στο 30,4% η ΝΔ, κλείνει η «ψαλίδα» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ στις 3,4 μονάδες

Ποσοστό 30,4% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει νέα υποχώρηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Έτσι, η ΕΛΑΣ αγγίζει το 15,8%, παραμένοντας στη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ μειώνει την απόστασή του κατά 1,1 μονάδα, με τη διαφορά να διαμορφώνεται πλέον στις 3,4 μονάδες. Πίσω από το 12,4% του ΠΑΣΟΚ έρχεται η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 7%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας (5,5%) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4,5%).

Στην έβδομη θέση εμφανίζεται η Συμμαχία Ελλήνων, την οποία όπως ανακοίνωσε στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, με ποσοστό 4,2%, ενώ εντός Βουλής με 3,6% είναι και η Φωνή Λογικής.

Στους εκτός, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 1,7%.

Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ εξασφαλίζει 121 έδρες στη Βουλή. Για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας δύο κομμάτων θα απαιτούνταν είτε η σύμπραξη με την Ελληνική Λύση, η οποία εκτιμάται ότι θα λάβει 47 έδρες, είτε η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, που θα εξέλεγε 37 βουλευτές.

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Ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30,6%, παρά την υποχώρηση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 14,2%, χάνοντας 0,7 μονάδες, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σε μονοψήφια επίπεδα, καθώς το ποσοστό του υποχωρεί από το 8% στο 7,4%.

Η εικόνα των πολιτικών αρχηγών

Η δημοσκόπηση της Marc εξετάζει επίσης την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις πολιτικές ικανότητες του πρωθυπουργού και των αρχηγών της Ελληνικής Λύσης και του ΠΑΣΟΚ.

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός διαθέτει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 36,7%, έναντι 21,4% του Αλέξη Τσίπρα και 16,3% του Νίκου Ανδρουλάκη. Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι του πρώην πρωθυπουργού στο ερώτημα για το ποιος είναι αποτελεσματικότερος στην αντιμετώπιση προβλημάτων και κρίσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται επίσης στην εκτίμηση για το ποιος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, συγκεντρώνοντας 30,9%, έναντι 22,5% του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στο ερώτημα για το ποιος είναι πιο συμπαθής, ο πρωθυπουργός υπολείπεται του πρώην πρωθυπουργού κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ποιος κάνει πιο ουσιαστική αντιπολίτευση

Το 54,1% θέλει πολιτική αλλαγή

Όσον αφορά το ερώτημα για πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα, το 54,1% ζητά αλλαγή, ενώ το 41,1% επιζητά πολιτική σταθερότητα, προσεγγίζοντας το δίλημμα που θέτει η κυβέρνηση ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027.

Η προτίμηση στην πολιτική σταθερότητα καταγράφεται στο 94,8% μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, ενώ αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 32,5% για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, στο 24,3% για την Ελληνική Λύση, στο 22,3% για την Πλεύση Ελευθερίας, στο 22,4% για τη Συμμαχία Ελλήνων και στο 13,1% για το ΚΚΕ.

Στον αντίποδα, μόλις το 4,1% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης τάσσεται υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, ενώ το 89,7% επιλέγει την πολιτική αλλαγή.

Πώς αποτιμάται η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα

Μοιρασμένες είναι οι εκτιμήσεις για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα Το 40,7% την αξιολκόγησε ως αρνητική, ενώ το 45,1% την αξιολόγησε ως θετική.