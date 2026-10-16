Κεραμέως: Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 500.000 εργαζομένους - Ποιους κλάδους αφορά

Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζομένους, αλλά και την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για τις γονικές άδειες και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας, προανήγγειλε σήμερα (16/10) η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ERTnews, η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στις γυναίκες, τις άνεργες μητέρες και τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και στα στοιχεία για την πορεία της ανεργίας και την επιστροφή Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Όπως εξήγησε, η νέα φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων, η καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και η αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας.

Παράλληλα, οι αλλαγές στις γονικές άδειες αποσκοπούν στη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να μπορούν να συνδυάζουν αποτελεσματικότερα την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή.

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες

Νέες ρυθμίσεις για τη χορήγηση και τη χρήση των γονικών αδειών σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, επιδιώκοντας να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς και να ενισχύσει την υποστήριξη που λαμβάνουν.

Η Νίκη Κεραμέως υπενθύμισε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη θεσπιστεί, μεταξύ των οποίων η επέκταση της άδειας μητρότητας, η καθιέρωση άδειας πατρότητας, η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της άδειας μητρότητας στον πατέρα, καθώς και η θέσπιση άδειας για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Επιπλέον, όπως σημείωσε, το επίδομα γονικής άδειας έχει καταστεί αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Στο πλαίσιο των νέων παρεμβάσεων, το υπουργείο προχωρά σε βελτιώσεις ως προς τον τρόπο λήψης της γονικής άδειας, με στόχο να περιοριστούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί.

Ειδικότερα, κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται τέσσερις μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί ηλικίας έως οκτώ ετών. Μέχρι σήμερα, η χρήση της άδειας υπόκειται σε περιορισμό που προβλέπει χρονική απόσταση τουλάχιστον ενός έτους. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση πρόκειται να καταργηθεί, δίνοντας στους γονείς μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τον προγραμματισμό της άδειάς τους.

«Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο πώς ακριβώς θα λαμβάνεις αυτό το μέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Επιπλέον, μεγαλύτερη ευελιξία προβλέπεται για την αξιοποίηση της άδειας στις περιπτώσεις όπου και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά την άδεια φροντιστή. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει ο εργαζόμενος τουλάχιστον έξι μήνες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, προκειμένου να δικαιούται τη συγκεκριμένη άδεια.

Όπως υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως, στόχος είναι οι νέες ρυθμίσεις να ενισχύσουν κατά προτεραιότητα τους εργαζόμενους γονείς και να τους προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και την αναγκαία υποστήριξη, ώστε να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε νέους κλάδους και 500.000 επιπλέον εργαζομένους

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, καλύπτοντας επιπλέον 500.000 εργαζομένους. Στους τομείς που εντάσσονται στο μέτρο περιλαμβάνονται οι τηλεπικοινωνίες, η ιδιωτική υγεία, τα καθαριστήρια, τα κομμωτήρια, οι συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, τα logistics, οι επισκευές και οι υπηρεσίες καθαρισμού.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, η ψηφιακή κάρτα διασφαλίζει ότι καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης και ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τις ώρες που πράγματι εργάζονται. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και στη θωράκιση των ασφαλιστικών ταμείων.

Ενδεικτική της επίδρασης του μέτρου, όπως ανέφερε η κ. Κεραμέως, είναι η αύξηση των δηλωμένων υπερωριών σε ορισμένους κλάδους, όπου η άνοδος έχει φτάσει έως και το 1.200% μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας.

Η υπουργός επανέλαβε ότι το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της αμοιβής των εργαζομένων για το σύνολο των ωρών απασχόλησής τους. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι για εργαζόμενο που εντοπίζεται να απασχολείται χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση της κάρτας προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ.

Σε περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, ακόμη και ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555.

Ανεργία στο 7,4% – Νέα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης

Στο 7,4% έχει υποχωρήσει η ανεργία στη χώρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών. Παράλληλα, η υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ιστορία της.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας καθίσταται πλέον δυσκολότερη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εφαρμογή πιο στοχευμένων παρεμβάσεων για τις ομάδες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις γυναίκες, στις άνεργες μητέρες και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός προανήγγειλε νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως από απομακρυσμένους δήμους της χώρας.

Βάσει του σχεδιασμού, το κράτος θα επιδοτεί για διάστημα ενός έτους το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, με σκοπό να διευκολύνει την πρόσληψη εργαζομένων που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.

Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση έως και 90% για την απασχόληση άνεργων γυναικών, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

«Θέλουμε να ανοίξουμε μια νέα δεξαμενή εργαζομένων και νέες δυνατότητες […] να δουλέψουν μένοντας στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός, εξηγώντας τη στόχευση των νέων προγραμμάτων.

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Νέο πλαίσιο για τη χρήση αλγορίθμων

Την προετοιμασία νομοσχεδίου για τη χρήση αλγορίθμων στη διαχείριση των εργαζομένων προανήγγειλε επίσης η Νίκη Κεραμέως, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους απασχολούμενους μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Όπως εξήγησε, οι αλγόριθμοι διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο σε κρίσιμες εργασιακές αποφάσεις, όπως η ανάθεση καθηκόντων, οι προαγωγές και η διακοπή συνεργασιών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια ως προς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, προβλέποντας παράλληλα ανθρώπινη εποπτεία σε ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας.

«Ο αλγόριθμος τι λαμβάνει υπόψη πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουν οι εργαζόμενοι», υπογράμμισε η υπουργός, τονίζοντας την ανάγκη οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται ή λαμβάνονται αποφάσεις που τους αφορούν.

Το νομοσχέδιο βασίζεται σε ευρωπαϊκή οδηγία και βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Στεγαστικό και επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό

Αναφορά έγινε και στο στεγαστικό ζήτημα, καθώς και στην επιστροφή Ελλήνων που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας, από τους περίπου 770.000 πολίτες που έφυγαν στο εξωτερικό, έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα περίπου 473.000, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 62%.