Μπάζει νερά το ΟΑΚΑ: Ερωτηματικά για τα έργα ανακαίνισης

Συγκεκριμένα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει:
Τι κι αν οι Deep Purple έβαλαν πρόσφατα φωτιά στο κλειστό του ΟΑΚΑ;
Το «Smoke on the Water» φάνηκε στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, όπου η διορισμένη από την Κυβέρνηση διοίκηση τα έκανε κυριολεκτικά μούσκεμα! Φρόντισε, βέβαια, να «σβήσει» επικοινωνιακά τη φωτιά που ενδεχομένως θα άναβε η εισροή υδάτων στις εγκαταστάσεις της Καλογρέζας, αλλά μάλλον πρόκειται για αυτογκόλ.
Με μια επικοινωνιακή ανάρτηση – με χαρακτήρα «αυτοκριτικής», αλλά και «damage control» – ο Συντονιστής Διευθυντής του ΟΑΚΑ επιχείρησε να μας πείσει για το πόσο «ειλικρινής» είναι, προβάλλοντας ο ίδιος τις εικόνες της ντροπής με τις εισροές υδάτων. Έκανε δηλαδή μια εκούσια ομολογία αποτυχίας.
Τι ΔΕΝ μας είπε η Διοίκηση του ΟΑΚΑ;
Ποια εταιρεία ή ποιες εργολαβίες έχουν αναλάβει τα έργα, τα οποία μάλιστα είναι χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας; Και πόσες δεκάδες εκατομμύρια κόστισαν τελικά;
● Ποιες εργασίες βρίσκονται εντός ή εκτός χρονοδιαγράμματος;
● Γιατί δεν λήφθηκαν προστατευτικά μέτρα εν μέσω περιόδου βροχοπτώσεων;
● Τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των εργαζομένων ή των αθλητών;
●Η εισροή υδάτων προκάλεσε μόνιμες ή προσωρινές ζημιές σε εξοπλισμό (ηλεκτρονικά συστήματα, δάπεδα, έπιπλα, αθλητικό υλικό);
●Ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος αποκατάστασής τους: ο ανάδοχος ή ο Έλληνας φορολογούμενος;
●Ενώ γίνεται λόγος για «προβλήματα πολλών ετών», το σημερινό πρόβλημα οφείλεται στην παλαιότητα των υποδομών ή σε κακοτεχνίες/ παραλείψεις των τρεχόντων έργων;
●Τελικά οι εργασίες πότε ολοκληρώνονται; Γιατί η Διοίκηση του ΟΑΚΑ δεν μας έδωσε κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, παρά μόνο γενικόλογες υποσχέσεις για το... μέλλον;
Όσο κι αν η Κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει την ανικανότητα «διαφάνεια», η αλήθεια δεν κρύβεται: το μόνο που μένει πίσω είναι «Smoke on the water, and fire in the sky» — δηλαδή ένας επικοινωνιακός καπνός πάνω από τα νερά που πλημμυρίζουν τις εγκαταστάσεις. Καλούμε τη Διοίκηση του ΟΑΚΑ και το Υπουργείο Αθλητισμού να δώσουν άμεσα σαφείς απαντήσεις.