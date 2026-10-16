Μπάζει νερά το ΟΑΚΑ: Ερωτηματικά για τα έργα ανακαίνισης

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Οι προπονητικές εγκαταστάσεις στο ΟΑΚΑ, αν και ανακαινίστηκαν πολύ πρόσφατα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έμπασαν νερά από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις.

Συγκεκριμένα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει:

Τι κι αν οι Deep Purple έβαλαν πρόσφατα φωτιά στο κλειστό του ΟΑΚΑ;

Το «Smoke on the Water» φάνηκε στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, όπου η διορισμένη από την Κυβέρνηση διοίκηση τα έκανε κυριολεκτικά μούσκεμα! Φρόντισε, βέβαια, να «σβήσει» επικοινωνιακά τη φωτιά που ενδεχομένως θα άναβε η εισροή υδάτων στις εγκαταστάσεις της Καλογρέζας, αλλά μάλλον πρόκειται για αυτογκόλ.

Με μια επικοινωνιακή ανάρτηση – με χαρακτήρα «αυτοκριτικής», αλλά και «damage control» – ο Συντονιστής Διευθυντής του ΟΑΚΑ επιχείρησε να μας πείσει για το πόσο «ειλικρινής» είναι, προβάλλοντας ο ίδιος τις εικόνες της ντροπής με τις εισροές υδάτων. Έκανε δηλαδή μια εκούσια ομολογία αποτυχίας.

Τι ΔΕΝ μας είπε η Διοίκηση του ΟΑΚΑ;

Ποια εταιρεία ή ποιες εργολαβίες έχουν αναλάβει τα έργα, τα οποία μάλιστα είναι χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας; Και πόσες δεκάδες εκατομμύρια κόστισαν τελικά;

● Ποιες εργασίες βρίσκονται εντός ή εκτός χρονοδιαγράμματος;

● Γιατί δεν λήφθηκαν προστατευτικά μέτρα εν μέσω περιόδου βροχοπτώσεων;

● Τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των εργαζομένων ή των αθλητών;

●Η εισροή υδάτων προκάλεσε μόνιμες ή προσωρινές ζημιές σε εξοπλισμό (ηλεκτρονικά συστήματα, δάπεδα, έπιπλα, αθλητικό υλικό);

●Ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος αποκατάστασής τους: ο ανάδοχος ή ο Έλληνας φορολογούμενος;

●Ενώ γίνεται λόγος για «προβλήματα πολλών ετών», το σημερινό πρόβλημα οφείλεται στην παλαιότητα των υποδομών ή σε κακοτεχνίες/ παραλείψεις των τρεχόντων έργων;

●Τελικά οι εργασίες πότε ολοκληρώνονται; Γιατί η Διοίκηση του ΟΑΚΑ δεν μας έδωσε κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, παρά μόνο γενικόλογες υποσχέσεις για το... μέλλον;

Όσο κι αν η Κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει την ανικανότητα «διαφάνεια», η αλήθεια δεν κρύβεται: το μόνο που μένει πίσω είναι «Smoke on the water, and fire in the sky» — δηλαδή ένας επικοινωνιακός καπνός πάνω από τα νερά που πλημμυρίζουν τις εγκαταστάσεις. Καλούμε τη Διοίκηση του ΟΑΚΑ και το Υπουργείο Αθλητισμού να δώσουν άμεσα σαφείς απαντήσεις.