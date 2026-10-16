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Δένδιας από Σαουδική Αραβία: Η περιοχή μας δεν είναι η «γειτονιά των αγγέλων»
Πολιτική
14:25 - 16 Οκτ 2026

Δένδιας από Σαουδική Αραβία: Η περιοχή μας δεν είναι η «γειτονιά των αγγέλων»

Reporter.gr Newsroom

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Τη συμβολή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας και στη διατήρηση του κύρους της Ελλάδας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός μετέβη στην πυροβολαρχία, ενώ έγινε δεκτός και από τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο επίκεντρο των επαφών του Νίκου Δένδια με τον πρίγκιπα διάδοχο και τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ριάντ στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας και των στρατιωτικών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας, με βασικό στόχο την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη συνάντησή του με τον Σαουδάραβα υπουργό Άμυνας, ο Έλληνας υπουργός συζήτησε, επίσης, ζητήματα που αφορούν την αμυντική καινοτομία, καθώς και τρόπους εμβάθυνσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Νίκος Δένδιας μετέβη ακόμη στο Γιανμπού, όπου επισκέφθηκε την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), η οποία επιχειρεί με την πυροβολαρχία Patriot.

Ακολουθεί σχετική ανάρτηση του κ. Δένδια

«Είχα την πολύ μεγάλη χαρά να σφίξω τα χέρια των στελεχών της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), των γυναικών και των ανδρών που υπηρετούν τα συστήματα Patriot και συμμετέχουν στην Άμυνα του Βασιλείου. Στελέχη τα οποία προσφέρουν επίσης στην Άμυνα της Πατρίδας μας, υπό την έννοια όχι μόνο της υπεράσπισης εγκαταστάσεων ενέργειας, αλλά και της διατήρησης ψηλά του κύρους της χώρας μας και των δυνατοτήτων της. Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία, την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται. Όπως όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει απειλές. Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι «η γειτονιά των αγγέλων».

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