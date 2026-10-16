Τσίπρας: Δεν περπατά το αφήγημα της τρίτης τετραετίας – Το μήνυμα προς ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την απουσία του κράτους και την πολιτική της σταθερότητας άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, των τομεαρχών και των αναπληρωτών τους, καθώς και του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του την ανάγκη διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το αφήγημα της τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας δεν πείθει πλέον, ενώ παράλληλα έστειλε μηνύματα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο μετατροπής της αντιπαράθεσης στον προοδευτικό χώρο σε προσωπική σύγκρουση.

Η ομιλία του, με την οποία ξεκίνησαν οι εργασίες του διευρυμένου κομματικού οργάνου, κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της επικαιρότητας, από την κατάσταση στην Κρήτη και το αυξημένο κόστος διαβίωσης έως τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα μετεκλογικά σενάρια.

Ακρίβεια και απουσία του κράτους

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κρήτη, ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε στην εικόνα που, όπως υποστήριξε, αποκόμισε για την παρουσία του κράτους και την ασφάλεια των πολιτών. «Ο πολίτης έχει ανάγκη από προστασία και ασφάλεια», σημείωσε, περιγράφοντας ένα κράτος που, κατά την εκτίμησή του, απουσιάζει από κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ακρίβειας, επαναφέροντας την κριτική του προς την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των νοικοκυριών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ένα αόρατο μνημόνιο, ένα μνημόνιο που φουσκώνει τους αριθμούς στο βενζινάδικο, στο σούπερ μάρκετ, στη διαβίωση των πολιτών».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συγκριτικό πίνακα με τιμές του 2019 και τις σημερινές τιμές σε βασικά προϊόντα, ενοίκια, καύσιμα και άλλες κατηγορίες δαπανών, επιδιώκοντας να αναδείξει, όπως υποστήριξε, την επιβάρυνση που έχει υποστεί το κόστος διαβίωσης.

Αιχμές για την υπόθεση της Αμερικανίδας πρέσβεως

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε και στην υπόθεση που προέκυψε σε σχέση με την τέως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διατυπώνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Τελικά οι Αμερικάνοι στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που της ταιριάζει», σχολίασε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας «τεράστια ευθύνη» στην κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, δεν έχει ακόμη διαψεύσει τη φερόμενη δήλωση της πρέσβεως ενώπιον του υπουργού Ενέργειας, σχετικά με τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ανατρέψουν μια εκλεγμένη κυβέρνηση όποτε το επιθυμούν.

«Δεν περπατά το αφήγημα της τρίτης τετραετίας»

Περνώντας στην πολιτική κατάσταση και στις προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε τη δυναμική του κυβερνώντος κόμματος, εκτιμώντας ότι το μήνυμα της πολιτικής σταθερότητας δυσκολεύεται να πείσει, ιδίως ενόψει ενός αβέβαιου χειμώνα.

«Το αφήγημα της 3ης τετραετίας δεν περπατάει. Δεν περπατάει ούτε το αφήγημα της σταθερότητας έχοντας μπροστά έναν απρόβλεπτο χειμώνα», ανέφερε.

Παράλληλα, σχολίασε τον στόχο του 25% που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει τα πραγματικά όρια της εκλογικής δυναμικής της Νέας Δημοκρατίας.

Στην κορύφωση της ομιλίας του, ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη του κόμματός του να εργαστούν για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πολιτικής πρότασης, τονίζοντας: «Τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξουμε όχι μόνο ότι υπάρχει εναλλακτικός προοδευτικός δρόμος, αλλά ότι μπορεί να γίνει πράξη σε αυτές τις εκλογές».

Το μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ και η απόρριψη της προσωπικής αντιπαράθεσης

Ξεχωριστή θέση στην παρέμβασή του είχε η αναφορά στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και στις επικρίσεις που, όπως είπε, δέχεται το τελευταίο διάστημα από την ηγεσία του κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να απαντήσει με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ανεξάρτητα από όσα ενδεχομένως ακούσει, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει η πολιτική αντιπαράθεση να μετατραπεί σε εσωτερική σύγκρουση στον προοδευτικό χώρο.

«Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ό,τι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο», δήλωσε.

Όπως συμπλήρωσε, η αντιπαράθεση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι στις συγκρούσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές. «Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε με άλλους, αλλά να τσακωνόμαστε με τα προβλήματα των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κάνοντας λόγο για αντιφατικές τοποθετήσεις σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία.

«Με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες»

Στο ζήτημα των πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του κόμματός του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική μας διαδρομή απέναντι στη Δεξιά είναι απολύτως καθαρή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρά τις προσπάθειες που, όπως υποστήριξε, έγιναν για να πληγεί πολιτικά ο ίδιος και το κόμμα του, η διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019 εξακολουθεί να συνδέεται στη μνήμη των υποστηρικτών του με την «πρώτη φορά Αριστερά». Η συγκεκριμένη αναφορά έγινε δεκτή με χειροκροτήματα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανό να βρεθεί στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επεκτείνοντας την αναφορά του και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα.

«Δεν πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να θεωρεί πιθανό να δει εμένα στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με τον κ. Μητσοτάκη. Κι όχι μόνο με τον Μητσοτάκη. Αλλά και με τον Πιερρακάκη, τον Δένδια, τον Χατζηδάκη, τον Βενιζέλο ή τον Στουρνάρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας», ανέφερε.

Και συμπλήρωσε, δίνοντας το στίγμα της θέσης του για τις μετεκλογικές συνεργασίες: «Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές…».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη και στα στελέχη του κόμματος να εντείνουν την προσπάθειά τους ενόψει των εκλογών, με στόχο να διαμορφωθεί δυναμική νίκης. «Πάμε λοιπόν, να δημιουργήσουμε το ρεύμα της νίκης», κατέληξε.