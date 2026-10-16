Χατζηδάκης προς ΟΝΝΕΔίτες: Πάρτε στην πλάτη σας την επόμενη εκλογική μάχη

Τον ενεργό ρόλο των στελεχών της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στην προεκλογική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών του 2027 ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, στο «Athens City Events (Glasshouse)» στο Γουδή, με πρωτοβουλία του κ. Χατζηδάκη.

Στην ομιλία του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τον ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διαχρονική στήριξη των στελεχών της αποτελεί βασικό στοιχείο της πορείας της παράταξης.

«Το κόμμα της ΝΔ από τότε που ιδρύθηκε ήταν πάντα ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό. Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ κόμμα, πολυσυλλεκτικό κόμμα, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της ΝΔ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε τη συμβολή των στελεχών της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στην ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και τους κάλεσε να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες, τα στελέχη της ΝΔ, τη στήριξαν και θα τη στηρίζουν. Γι’ αυτό σας λέω: Πάρτε στην πλάτη σας την επόμενη εκλογική μάχη», τόνισε.

Το μήνυμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης συνέδεσε την επέτειο της ΟΝΝΕΔ με την κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού και την ενεργή συμμετοχή των νεότερων στελεχών στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027.

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