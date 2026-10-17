Μιχαηλίδου: Προανήγγειλε επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης και στα ακριτικά νησιά

Την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης και στα ακριτικά νησιά, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης εφαρμογής του, προανήγγειλε σήμερα (17/10) η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ για όσους επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. Όπως διευκρίνισε η υπουργός, κατά την τρίτη φάση του μέτρου θα ενταχθούν και τα νησιά, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του.

Αναφερόμενη στη δεύτερη φάση, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η κ. Μιχαηλίδου γνωστοποίησε ότι μέσα στα πρώτα δύο 24ωρα από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων κατατέθηκαν συνολικά 1.400 αιτήματα συμμετοχής.

Όπως ανέφερε, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει πολίτες από διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Σέρρες, η Καστοριά και το Κιλκίς. Παράλληλα, αιτήσεις έχουν υποβάλει και Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση της περιφέρειας και τη στήριξη των κατοίκων της. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες πρωτοβουλίες, όπως το «Σπίτι μου 3», το «Ανακαινίζω», η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς και η δημιουργία νέων κέντρων υγείας.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η κ. Μιχαηλίδου διαβεβαίωσε ότι οι διαθέσιμοι πόροι επαρκούν για την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ, σε περίπτωση εξάντλησης του προβλεπόμενου κονδυλίου, αυτό θα ενισχυθεί. Όπως σημείωσε, έχει ήδη υπάρξει σχετική συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της δράσης εφόσον απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, η υπουργός ανακοίνωσε ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευθεί ο οδηγός για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω». Ο οδηγός θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή των σχεδίων των εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, με την εφαρμογή να αφορά αρχικά τα κλειστά διαμερίσματα.