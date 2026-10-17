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Τσουκαλάς: Το Υπουργείο Εργασίας εφαρμόζει το νόμο Κατρούγκαλου ως «ιερό ευαγγέλιο»
Πολιτική
11:00 - 17 Οκτ 2026

Τσουκαλάς: Το Υπουργείο Εργασίας εφαρμόζει το νόμο Κατρούγκαλου ως «ιερό ευαγγέλιο»

Reporter.gr Newsroom

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«Το Υπουργείο Εργασίας αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας για το πως θα υπολογιστεί η αύξηση των συντάξεων στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά», αναφέρει σε σημερινή του δήλωση (17/10) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά:

«Διατείνεται πως αλλάζει τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ τον εφαρμόζει ως ιερό ευαγγέλιο.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αγρότες, η κυβέρνηση λειτουργεί τιμωρητικά απέναντι στην ελληνική περιφέρεια και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.

Ιδού τέσσερα ακραία παραδείγματα ανισοτήτων σε βάρος των ασφαλισμένων και συνταξιούχων αγροτών που διατήρησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

Οι αγρότισσες/ες που έλαβαν σύνταξη λόγω θανάτου πριν τις 13 Μαΐου 2016 χάνουν ακόμη και αυτή την ελάχιστη παροχή με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας εφόσον δικαιωθούν σύνταξης εξ’ ιδίου δικαιώματος.
2. Παρά τις κυβερνητικές πομφόλυγες, οι αγρότες για να λάβουν τη σύνταξη χηρείας χάνουν το τμήμα της δικής τους βασικής σύνταξης ΟΓΑ.
Για τον αγρότη η οικονομική ωφέλεια σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων γήρατος και χηρείας από τον ΕΦΚΑ ( πρώην ΟΓΑ) κυμαίνεται, τελικά, από μηδέν έως είκοσι ευρώ τον μήνα, χωρίς να υπάρχει ανταπόδοση από το ασφαλιστικό σύστημα .

3. Οι αγρότες (πρώην ΟΓΑ) που συνταξιοδοτήθηκαν τουλάχιστον την 3ετία 2018-2020 στο 67ο έτος της ηλικίας, λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές (σ.σ. κάτω των 417 ευρώ τον μήνα με 30 ή 31 έτη ασφάλισης) από τους ανασφάλιστους υπερήλικες, πάλι στο 67ο έτος της ηλικίας (419 ευρώ το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα το έτος 2026).
4. Οι αγρότες/ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ δεν έχουν εξισωθεί με τους λοιπούς ασφαλισμένους ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης καθώς δεν λαμβάνουν όλοι ολόκληρη εθνική σύνταξη (446 ευρώ) μετά από 40 χρόνια ασφάλισης.
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεσμεύεται να εφαρμόσει την ισότητα και δικαιοσύνη για τις αγρότισσες και τους αγρότες στο ασφαλιστικό σύστημα», καταλήγει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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