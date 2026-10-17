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Θεοδωρικάκος: Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου
Πολιτική
16:11 - 17 Οκτ 2026

Θεοδωρικάκος: Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου

Reporter.gr Newsroom

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Συνάντηση με τον φορέα Βιομηχανικού Πάρκου Ασπροπύργου/Νότιος Τομέας (ΒΙΠΑΝΟΤ) πραγματοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σκοπός της συνάντησης ήταν η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης δεσμεύθηκε για επιτάχυνση της διαδικασίας, με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προχωρήσει το έργο.

Η έκδοση της νέας αυτής Κοινής Υπουργικής Απόφασης έρχεται να επιλύσει οριστικά νομικές και χωροταξικές εκκρεμότητες, ρυθμίζοντας τα ζητήματα που είχαν οδηγήσει στην ακύρωση του αρχικού σχεδιασμού από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η επικείμενη θεσμική έγκριση ενσωματώνει πλήρως τις απαιτήσεις της δικαστικής απόφασης και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας την απόλυτη νομική θωράκιση και τη σταθερότητα που απαιτείται για την ομαλή εξέλιξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Το έργο αφορά στην εξυγίανση και οργάνωση μιας έκτασης άνω των 2.000 στρεμμάτων στον Νότιο Τομέα του Ασπροπύργου. Πρόκειται για την πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια μετατροπής μιας άτυπης, πυκνοδομημένης βιομηχανικής συγκέντρωσης σε ένα σύγχρονο, οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο στη Νοτιοανατολική Αττική, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 25 εκατ. ευρώ. Κύριος σκοπός είναι η ριζική αναβάθμιση της περιοχής σε έναν πρότυπο υποδοχέα βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταποιητικών και logistics δραστηριοτήτων.

Με τη θεσμική αυτή θωράκιση, επιδιώκεται η προσέλκυση καινούργιων επενδύσεων, η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας σε ένα ασφαλές και περιβαλλοντικά βιώσιμο περιβάλλον.

Στη συνάντηση έδωσαν το παρών ο επικεφαλής της ΒΙΠΑΝΟΤ και Δήμαρχος Ασπροπύργου Ιωάννης Ηλίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός, καθώς και αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης.

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