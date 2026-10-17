Παπασταύρου: Η Κρήτη αναβαθμίζεται σε ενεργειακό και τουριστικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου

Η αναβάθμιση των υποδομών της Κρήτης, η ενίσχυση του στρατηγικού της ρόλου στην Ανατολική Μεσόγειο και η προστασία και ανάδειξη του φυσικού της πλούτου βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, στο Ηράκλειο, την Παρασκευή (16/10).

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, στις σεισμικές έρευνες που θα ξεκινήσει εντός του 2026 η Chevron, στο Ιόνιο, νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης, καθώς και στην ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ. Όπως υπογράμμισε, «η Κρήτη αλλάζει. Γυρίζει σελίδα, αναβαθμίζεται και γίνεται κόμβος και ενεργειακός και τουριστικός στην Ανατολική Μεσόγειο».

Εγκαίνια της ανανεωμένης μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Ο κ. Παπασταύρου εγκαινίασε την ανανεωμένη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ευγένιος, οι βουλευτές ΝΔ Ηρακλείου, κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, κ. Μενέλαος Μποκέας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γιώργος Κοντάκης, ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας – Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νίκος Πουλακάκης, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Μαρία Κοζυράκη, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου, κ. Κώστας Γιαννουλάκης, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού καθώς και τοπικών φορέων.

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του Μουσείου υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση ύψους 5,7 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και την υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι ανανεωμένοι εκθεσιακοί χώροι αναδεικνύουν τη γεωλογική ιστορία, τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε την ανανεωμένη έκθεση «ένα έργο που φέρνει την επιστήμη κοντά στην κοινωνία», επισημαίνοντας ότι αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΟΦΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Μαζί ενώνουμε δυνάμεις για να αναδείξουμε τη μοναδική βιοποικιλότητα της Κρήτης. Και συγχρόνως για να ευαισθητοποιήσουμε τις επόμενες γενιές, τα νέα παιδιά, ώστε να προστατεύσουν το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον. Η προστασία και ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς είναι σταθερή μας προτεραιότητα», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, συγχαίροντας τους συντελεστές της έκθεσης για την ποιότητα και την επιστημονική της τεκμηρίωση.