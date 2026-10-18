Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Κυριακάτικη ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας

Κύριε Μητσοτάκη, κάθε μέρα αποδεικνύετε πως οι δεσμεύσεις σας απέναντι στον ελληνικό λαό είναι ακάλυπτες επιταγές, αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Στην συνέχεια ο κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στην σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού τονίζει: «Θα προτείναμε στον Πρωθυπουργό αντί να δοκιμάζει αλλαγές στη δομή της κυριακάτικης ανάρτησης του να αλλάξει τίτλο.

Αντί για εβδομαδιαία ανασκόπηση, να την ονομάσει κυριακάτικη ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας.

Γιατί ο κ.Μητσοτάκης κάθε Κυριακή περιγράφει στους πολίτες μια άλλη Ελλάδα με μια άλλη κυβέρνηση και έναν άλλο Πρωθυπουργό.

Την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ίδιο τους παρουσιάζει από θεατές των εξελίξεων στην ΕΕ, ως καταλύτες στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, ενώ όλοι γνωρίζουν πως λαμβάνουν μέτρα πάντα την τελευταία στιγμή μετά από την πίεση του ΠΑΣΟΚ και αφού έχουν κινητοποιηθεί οι υπόλοιπες χώρες.

Την χώρα την παρουσιάζει ως παράδειγμα επιτυχίας στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης , όταν αυτή μέσω της αύξησης των τιμών σε ρεύμα , φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, βενζίνη και υγραέριο κοστίζει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις κάθε μήνα 450 εκατομμύρια αφού αφαιρέσουμε όσα καλύπτει το κράτος και τα διυλιστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχουν ανάγκη μια ενεργειακή πολιτική με δύο στόχους: πρώτα την ενίσχυση στην ασφάλεια της τροφοδοσίας με επαρκείς ποσότητες καυσίμων και δεύτερον τις πιο χαμηλές τιμές .

Έως τώρα δεν συμβαίνει κανένα από τα δύο.

Όσο ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί την πολιτική του εμμονή με την υπερφορολόγηση των πολιτών και δεν συζητά τη μείωση του ΕΦΚ, οι τιμές θα παραμένουν δυσβάσταχτες για την αγορά και τα νοικοκυριά.

Κύριε Πρωθυπουργέ , είχατε δεσμευθεί πως από 1–1-2027 θα καταργηθεί πλήρως η προσωπική διαφορά και θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι ισότιμα τις αυξήσεις και τελικά αποκαλύπτεται πως με αλχημείες σκοπεύει το Υπουργείο Εργασίας να κουτσουρέψει τις αυξήσεις στις συντάξεις υπολογίζοντας στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης εξαίροντας την προσωπική διαφορά.

Άλλη μια υπόσχεση που δεν τηρείτε, όπως και εκείνη της οριζόντιας μείωσης ΦΠΑ που δεν ήρθε ποτέ.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πλέον γνωρίζουν πως οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ακάλυπτες επιταγές».