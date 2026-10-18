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ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που λέει στον πολίτη «βγάλτα πέρα μόνος σου»
Πολιτική
15:10 - 18 Οκτ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που λέει στον πολίτη «βγάλτα πέρα μόνος σου»

Reporter.gr Newsroom

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Κριτική στον πρωθυπουργό άσκησε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση: "Δεν το βλέπουμε να συνεχίζει για καιρό ακόμα τα "κυριακάτικα μηνύματά” του ο κ. Μητσοτάκης.

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ: «Είναι τέτοια η ένδεια των πολιτικών του και τόσο αναποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, που ο πρωθυπουργός απλώς εκτίθεται, αραδιάζοντας επιμέρους έργα και εκτοξεύοντας υποσχέσεις άνευ αντικρίσματος.

Φαίνεται και στη σημερινή του ανάρτηση:

-Ο κ. Μητσοτάκης γύρισε με άδεια χέρια από τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά προσπαθεί να πείσει (ποιον άραγε;) ότι η ΕΕ "θα” συζητήσει μέτρα για την ενεργειακή κρίση χάρη στη δική του παρέμβαση.

-Ο πρωθυπουργός λέει στους πολίτες ότι δεν πειράζει που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτοξεύτηκε, γιατί… τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Και σιγά μην εξηγήσει γιατί δεν μειώνει τον ΕΦΚ στα κατώτερα ευρωπαϊκά όρια όπως μετ’ επιτάσεως προτείνουμε, σιγά μην εξηγήσει γιατί δεν χτυπάει την ακρίβεια στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, επιβάλλοντας πλαφόν στο περιθώριο διύλισης και έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

-Το ίδιο κάνει και στο θέμα της καλπάζουσας ακρίβειας στα καύσιμα κίνησης, σε βενζίνη και πετρέλαιο. Ο Κυρ. Μητσοτάκης διαβεβαιώνει τους πολίτες πως "ξέρει ότι" περνάνε δύσκολα, "αλλά κρατάμε δυνάμεις” για τα δυσκολότερα. Με άλλα λόγια: οι τιμές θα συνεχίσουν τον ανήφορο, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ θα κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα. Στην πράξη ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί μετά την ΔΕΘ να αμυνθεί στις κατατεθειμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του μόνου κόμματος που ασκεί αντιπολίτευση εναντίον των καρτέλ και του μηχανισμού φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας".

O ΣΥΡΙΖΑ, τεκμηριωμένα και θεσμικά:

Έχει καταθέσει πρόταση νόμου για πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας

Έχει προτείνει τροπολογίες για πλαφόν στο κέρδος των διυλιστηρίων και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης

Καταθέτει πρόταση για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων, το σχέδιο "Ηρακλής” και τις κρατικές εγγυήσεις των 20 δισ. ευρώ στα αρπακτικά των funds και των servicers.

Αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά, 8 χρόνια τώρα, πως το μόνο που την νοιάζει είναι να εξυπηρετήσει τα καρτέλ και αφήνει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αιχμή τις προγραμματικές του θέσεις, όπως για την αναδιάρθρωση του ΕΦΚΑ και τη μετατροπή του σε μοχλό ανάπτυξης, με τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του στεγαστικού προβλήματος, καλεί όλους τους προοδευτικούς πολίτες σε πλατιά συστράτευση για να απαλλαγεί η χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη.

Υ.Γ.: Δυστυχώς δεν μας προκαλεί καμιά εντύπωση η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς από τον κ. Μητσοτάκη στο δεύτερο δυστύχημα στη Motor Oil μέσα σε μια εβδομάδα. Οι ζωές των εργατών δεν έχουν καμιά αξία σε μια Ελλάδα που τη διαφεντεύουν τα μεγάλα συμφέροντα σε ενορχήστρωση Μαξίμου».

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