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Δένδιας: Ενημέρωση της Βουλής για την τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική
18:59 - 18 Οκτ 2026

Δένδιας: Ενημέρωση της Βουλής για την τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων

Reporter.gr Newsroom

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει, αύριο, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 16:00, την Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων για την επικαιροποίηση της Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση αφορά στην τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων.

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