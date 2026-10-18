Σημειώνεται ότι η ενημέρωση αφορά στην τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων.
18:59 - 18 Οκτ 2026
Δένδιας: Ενημέρωση της Βουλής για την τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει, αύριο, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 16:00, την Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων για την επικαιροποίηση της Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων.