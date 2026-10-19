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Κατρίνης: Αποσαφήνιση ρόλων μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας
Πολιτική
10:21 - 19 Οκτ 2026

Κατρίνης: Αποσαφήνιση ρόλων μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom

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Τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της εγχώριας αμυντικής παραγωγής από τη σύγχυση ρόλων κράτους και βιομηχανίας αναδεικνύει ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το μη επανδρωμένο σκάφος «Πυρπολητής», μετά από συνεργασία με τον τομέα Άμυνας του κόμματος.

Ο βουλευτής επισημαίνει το πρόβλημα που δημιουργείται όταν το κράτος καλεί επιχειρήσεις να επενδύσουν και ταυτόχρονα αναπτύσσει δική του λύση, ενώ καθορίζει τις απαιτήσεις και αξιολογεί τα συστήματα. Χωρίς σαφείς κανόνες, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα για την ισότιμη αξιολόγηση και τη μελλοντική αξιοποίηση των προτάσεών τους.

Η ανησυχία που αναδεικνύει αφορά τις συνέπειες για τις ίδιες τις Ένοπλες Δυνάμεις: η αποθάρρυνση επενδύσεων περιορίζει τη δημιουργία εγχώριας τεχνογνωσίας και παραγωγικών δυνατοτήτων, από τις οποίες εξαρτάται η μακροπρόθεσμη υποστήριξη των συστημάτων τους.

Στην ερώτησή του αναγνωρίζει τη σημασία της επιχειρησιακής πρωτοβουλίας των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητώντας αποσαφήνιση των ρόλων των Επιτελείων, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και της εγχώριας βιομηχανίας. Τα Επιτελεία πρέπει να καθορίζουν τις απαιτήσεις, να δοκιμάζουν και να αξιολογούν, με την εγχώρια βιομηχανία να αναλαμβάνει ανάπτυξη, παραγωγή και υποστήριξη των συστημάτων.

Υπενθυμίζει ότι, παράλληλα με τον «Πυρπολητή», το ΕΛΚΑΚ έχει καλέσει 23 ελληνικές εταιρείες και κοινοπραξίες σε πρόγραμμα ανάπτυξης δύο αυτόνομων σκαφών επιφανείας, προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ.

Ο Μιχάλης Κατρίνης ζητά στοιχεία για τη σχέση των δύο προγραμμάτων και τις πιθανές επικαλύψεις, τις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες, την εγχώρια προστιθέμενη αξία, την προέλευση των υποσυστημάτων και τα δικαιώματα παραγωγής και υποστήριξης. Ζητά επίσης να διευκρινιστούν οι διαδικασίες ανάθεσης σε προμηθευτές και αναδόχους.

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