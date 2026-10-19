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Μητσοτάκης: Ο «Δαίδαλος» ανοίγει τον δρόμο στην ΤΝ – Οι δυνατότητες του πρώτου ελληνικού υπερυπολογιστή
Πολιτική
12:21 - 19 Οκτ 2026

Μητσοτάκης: Ο «Δαίδαλος» ανοίγει τον δρόμο στην ΤΝ – Οι δυνατότητες του πρώτου ελληνικού υπερυπολογιστή

Reporter.gr Newsroom

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Τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλου» πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (19/10) στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.  

«Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από το 2019. Το ταξίδι από την καθυστέρηση στην πρωτοπορία και ειδικά στον τομέα της ΤΝ παραμένει συναρπαστικό», είπε ο πρωθυπουργός.

Και προσέθεσε:

«Το 2019 ξεκινήσαμε με μια απλή ιδέα πώς μπορούμε από το gov.gr να κάνουμε πιο απλή την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος και έχει γίνει άκρως θετικής υποδοχής από τους Έλληνες. Όμως από τη στιγμή που η ΤΝ μπήκε για τα καλά στη ζωή μας έπρεπε να πάμε στο επόμενο βήμα του πώς την αξιοποιούμε και πώς θα δημιουργήσουμε υποδομές για να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της επανάστασης».

Σημείωσε, ακόμη, ότι η Ελλάδα έχει κάνει «άλμα» στον τομέα της τεχνολογίας και έχει καταφέρει «να ξεπεράσει χώρες που ήταν πολύ μπροστά», παρότι υπολείπεται οικονομικά, γεγονός που – όπως υπογράμμισε – γεννά θαυμασμό.

Τόνισε, δε, πως ο «Δαίδαλος» έχει «φοβερές δυνατότητες που δεν τις έχουμε αντιληφθεί και οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό τρόπο», ενώ σημείωσε ότι «αν δεν επενδύσουμε σε τεχνολογίες αυτού του είδους μπορεί να είμαστε ευάλωτοι σε κάποιον που μπορεί να θέλει να μας κόψει την πρόσβαση στην τεχνολογία».

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στα data, τα δεδομένα που είναι το «καύσιμο» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Είμαστε στην αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού. Η μεγάλη πρόκληση είναι πώς η ΤΝ θα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και πώς θα ελέγξουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της», ανέφερε ακόμη, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει τις υποδομές για να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν την «κούρσα».

«Οι χώρες που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα διλλήματα της ΤΝ και θα ελέγξουν τις αρνητικές επιπτώσεις είναι αυτές που θα κάνουν τα μεγάλα άλματα στο μέλλον», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

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Παπαστεργίου: Η Ελλάδα θωρακίζεται και στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγησε πώς λειτουργεί ο «Δαίδαλος», λέγοντας πως «ο χώρος του Λαυρίου χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα, δεδομένα και ελληνικό ταλέντο για να βάλει τη χώρα στην τεχνητή νοημοσύνη».

«Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι οι χώρες έπρεπε να είναι θωρακισμένες με υποδομές στην ενέργεια ή την άμυνα. Σήμερα πρέπει να έχουν θωράκιση από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα με τον Δαίδαλο γίνεται η 14η χώρα παγκοσμίως που έχει μια τέτοια υποδομή», προσέθεσε ο Υπουργός.

Όπως ανακοίνωσε, δε, «θα ακολουθήσουν δοκιμές και ρυθμίσεις ώστε τον Δεκέμβριο να δώσουμε τις πρώτες υπηρεσίες».

Τι δυνατότητες έχει ο «Δαίδαλος»

Ο «Δαίδαλος» διαθέτει μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 petaflops και καταλαμβάνει την 31η θέση παγκοσμίως στη λίστα TOP500 των ισχυρότερων υπερυπολογιστών. Παράλληλα, βρίσκεται στην 23η θέση της διεθνούς κατάταξης Green500, η οποία αξιολογεί την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων υψηλών επιδόσεων.

Η νέα υποδομή εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Δεδομένων που δημιουργήθηκε στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού Λαυρίου, μετατρέποντας έναν εμβληματικό βιομηχανικό χώρο σε σύγχρονο κόμβο υψηλής τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας. Ο «Δαίδαλος» αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση των ερευνητικών δυνατοτήτων της χώρας, καθώς προσφέρει υπολογιστική ισχύ που μέχρι σήμερα η Ελλάδα συχνά αναζητούσε σε υποδομές του εξωτερικού.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET), με συνολικό προϋπολογισμό 58,9 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξή του εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του προγράμματος NextGenerationEU και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC.

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Υπολογιστική ισχύς που αντιστοιχεί σε 85.000 ισχυρούς υπολογιστές

Η επίδοση των 85,69 petaflops αντιστοιχεί σε περίπου 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της υπολογιστικής ισχύος, αυτή εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στις δυνατότητες περίπου 85.000 ισχυρών επιτραπέζιων υπολογιστών.

Σύμφωνα με τη σχετική σύγκριση, οι μαθηματικές πράξεις που μπορεί να εκτελέσει ο «Δαίδαλος» μέσα σε ένα δευτερόλεπτο θα απαιτούσαν από έναν άνθρωπο περίπου 2,7 δισεκατομμύρια χρόνια εργασίας. Αντίστοιχα, οι υπολογισμοί που ολοκληρώνει μέσα σε ένα λεπτό θα χρειάζονταν περίπου δύο μήνες για να εκτελεστούν από έναν συμβατικό υπολογιστή.

Η υπεροχή του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ταχύτητα. Η αρχιτεκτονική ενός υπερυπολογιστή επιτρέπει την κατανομή σύνθετων προβλημάτων σε χιλιάδες υπολογιστικές μονάδες που λειτουργούν παράλληλα. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων και η εκτέλεση εργασιών που με συμβατικά μέσα θα απαιτούσαν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Από την ιατρική έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι υπολογιστικοί πόροι του «Δαίδαλου» αναμένεται να αξιοποιηθούν από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς. Οι δυνατότητές του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την εκτέλεση σύνθετων επιστημονικών προσομοιώσεων και την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων έως την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Η αυξημένη υπολογιστική ισχύς αναμένεται να συμβάλει στην πρόοδο της ιατρικής έρευνας, στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, στην ανάπτυξη ενεργειακών εφαρμογών, στη βελτιστοποίηση των μεταφορών και στην ενίσχυση της βιομηχανικής καινοτομίας. Παράλληλα, δημιουργεί προϋποθέσεις για την επιτάχυνση ερευνητικών εργασιών και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα.

Ο «Δαίδαλος» αποτελεί, επίσης, τον βασικό υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS. Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να συνδέσει την υψηλή υπολογιστική ισχύ με προηγμένα εργαλεία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών από ερευνητές και επιχειρήσεις.

Η τεχνολογία πίσω από τον «Δαίδαλο»

Ο υπερυπολογιστής βασίζεται σε σύστημα της Hewlett Packard Enterprise (HPE) και είναι εξοπλισμένος με επιταχυντές NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip. Κάθε υπερτσίπ συνδυάζει έναν επεξεργαστή Grace με έναν επιταχυντή γραφικών Hopper, επιτρέποντας την εκτέλεση απαιτητικών επιστημονικών υπολογισμών και την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για την απομάκρυνση της θερμότητας που παράγεται κατά τη λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιείται τεχνολογία άμεσης υγρής ψύξης. Μέσω ενός κλειστού κυκλώματος νερού, η θερμότητα απομακρύνεται από τα τσιπ, υποστηρίζοντας τη λειτουργία του εξοπλισμού υπό υψηλό υπολογιστικό φορτίο.

Η παρουσία του «Δαίδαλου» στις διεθνείς κατατάξεις των ισχυρότερων και ενεργειακά αποδοτικότερων υπερυπολογιστών ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των υποδομών υψηλών επιδόσεων. Το στοίχημα πλέον είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του στην πράξη, ώστε η επένδυση να μεταφραστεί σε επιστημονικά αποτελέσματα, νέες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και τεχνολογικές λύσεις με αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

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