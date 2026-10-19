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Τσουκαλάς: «Όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το κοινωνικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
12:59 - 19 Οκτ 2026

Τσουκαλάς: «Όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το κοινωνικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom

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Την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ σε ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία επανέλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι βασικός πολιτικός στόχος είναι η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση και η διακυβέρνηση της χώρας με βάση το δικό του πρόγραμμα.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις κοινωνικές ανισότητες, στις προτάσεις του κόμματος για την ενίσχυση των εισοδημάτων και του κοινωνικού κράτους, καθώς και στο ζήτημα των συντάξεων και της προσωπικής διαφοράς. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα προς την κυβέρνηση για δημοσιεύματα που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των μελλοντικών αυξήσεων στις συντάξεις, αλλά και για άλλα ζητήματα που, όπως υποστήριξε, χρήζουν διευκρινίσεων.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία και τα κοινωνικά προβλήματα

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι, παρά το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με αφορμή ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, στη συνέχεια ανέδειξαν ευρύτερες κοινωνικές ανησυχίες, όπως η ακρίβεια και οι ανισότητες.

Όπως σημείωσε, ανάλογοι προβληματισμοί καταγράφονται και στην Ελλάδα, επικαλούμενος τις κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις συγκεκριμένες διαδηλώσεις δεν εκφράστηκε μόνο η απαίτηση για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών, αλλά και η ευρύτερη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, την κοινωνική προστασία και τη λειτουργία του κράτους.

Ο κ. Τσουκαλάς καταδίκασε τα περιστατικά βίας και πλιάτσικου που ενδέχεται να σημειώνονται στο περιθώριο διαδηλώσεων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι τέτοια φαινόμενα δεν αναιρούν την ύπαρξη πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων που οδηγούν τους πολίτες σε κινητοποιήσεις.

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Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος

Παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων, με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τα εισοδήματα όσο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Μεταξύ των προτάσεων που ανέφερε περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, καθώς και η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της θέσπισης ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις.

Στις προτεραιότητες του κόμματος, όπως τις παρουσίασε, περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά.

Οι προτάσεις αυτές, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, εντάσσονται στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης, με έμφαση στην κοινωνική προστασία και στη στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές πιέσεις.

«Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε με τη ΝΔ»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που χρειαστούν συνεργασίες, το κόμμα θα εξετάσει ποιες πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν με τις προγραμματικές του θέσεις.

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η θέση του ήταν κατηγορηματική: «Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει τη στρατηγική που περιγράφει το ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εκλογών, με στόχο την ενίσχυση της εκλογικής του δύναμης και τη διεκδίκηση πρωταγωνιστικού ρόλου στις μετεκλογικές εξελίξεις.

Οι διαφορές με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Όπως ανέφερε, οι διαφορές αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη 13η σύνταξη και τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες αποκλίσεις πολιτικές, ενώ υποστήριξε ότι βασικός αποδέκτης της πολιτικής αντιπαράθεσης του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.

Ερωτήματα για τον υπολογισμό των αυξήσεων στις συντάξεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κώστας Τσουκαλάς σε δημοσίευμα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των επόμενων αυξήσεων στις συντάξεις, ζητώντας από την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν ισχύουν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις θα υπολογιστούν επί της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης και όχι επί του συνολικού ποσού που λαμβάνει ο συνταξιούχος, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι, όπως υποστήριξε, δεν έχει υπάρξει διάψευση της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι μελλοντικές αυξήσεις και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά.

Τα ερωτήματα για τον επαγγελματικό λογαριασμό και δημοσίευμα για το πρωθυπουργικό γραφείο

Ο κ. Τσουκαλάς έθεσε, τέλος, ερωτήματα σχετικά με τη μη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ζητώντας διευκρινίσεις για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η σχετική ρύθμιση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δημοσίευμα που αφορά τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, διευκρινίζοντας ότι δεν υιοθετεί το περιεχόμενό του. Όπως τόνισε, ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα ζητήματα που, κατά την άποψή του, ανακύπτουν από όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα.

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