Χρυσοχοΐδης: Μέτρα για τις παράνομες υπεκμισθώσεις διαμερισμάτων – Τι είπε για διαδηλώσεις και μεταναστευτικές ροές

Τις παράνομες υπεκμισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη έθεσε στο επίκεντρο των δηλώσεών του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News 104,6.

Αναφερόμενος στα διαμερίσματα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, χρησιμοποιούνται ως μαζικά καταλύματα, με μεγάλο αριθμό ανθρώπων να διαμένουν εναλλάξ στους ίδιους χώρους, ο υπουργός υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία της ασφάλειας των ενοίκων και των υπόλοιπων κατοίκων των πολυκατοικιών.

Όπως ανέφερε, το φαινόμενο εντοπίζεται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, από τη Νέα Χαλκηδόνα έως το Γκάζι και από τη λεωφόρο Κηφισού έως την Πατησίων, όπου διαμένουν χιλιάδες μετανάστες. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται νόμιμα στη χώρα και εργάζεται, ζώντας με τις οικογένειές της.

Την ίδια στιγμή, όπως σημείωσε, υπάρχουν άνθρωποι χωρίς άσυλο ή άδεια παραμονής, για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις αποχώρησης από τη χώρα, αλλά η επιστροφή τους παρουσιάζει δυσκολίες. Υπάρχουν, επίσης, άνθρωποι που δεν διαθέτουν στέγη.

Οι προβλέψεις για τις παράνομες υπεκμισθώσεις

Ο κ. Χρυσοχοΐδης περιέγραψε περιπτώσεις πολυκατοικιών στις οποίες, δίπλα σε οικογένειες, ηλικιωμένους και παιδιά, λειτουργούν διαμερίσματα όπου διαμένουν εναλλάξ 30 έως 40 άτομα. Όπως τόνισε, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αγνοηθεί από την πολιτεία, καθώς συνδέεται με ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

«Δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια σε αυτά τα θέματα. Είμαι υποχρεωμένος να πάρω μέτρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό κατατέθηκε σχετική τροπολογία.

Ο υπουργός έκανε λόγο για εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη οικονομική και κοινωνική θέση, περιγράφοντας ένα μοντέλο στο οποίο επιτήδειοι χρεώνουν από 10 έως 30 ευρώ, ανάλογα με το είδος της θέσης ύπνου που προσφέρουν, είτε πρόκειται για πολυθρόνα, στρώμα, πάτωμα ή κρεβάτι.

Όπως υποστήριξε, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία σε βάρος ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, αλλά και να προστατευθούν οι υπόλοιποι ένοικοι των πολυκατοικιών.

Παρουσιάζοντας τις προβλέψεις της τροπολογίας, ανέφερε ότι, εφόσον διαπιστώνεται τέτοια δραστηριότητα, θα συλλαμβάνεται το πρόσωπο που την οργανώνει και θα αδειάζουν τα συγκεκριμένα διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόστιμο θα επιβάλλεται στον μισθωτή, ενώ θα ενημερώνεται και ο ιδιοκτήτης, ώστε να γνωρίζει ότι μπορεί να υπέχει ευθύνη εάν η εκμετάλλευση συνεχιστεί.

Ερωτηθείς για την τύχη των ανθρώπων που θα απομακρύνονται από τα διαμερίσματα, ο υπουργός αναγνώρισε την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων στέγασης. Όπως είπε, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με κοινωνικές δομές, δημοτικά υπνωτήρια, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενεργούς πολίτες, την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο χωρίς να παραγνωρίζονται οι ανάγκες των ανθρώπων που δεν διαθέτουν στέγη, αλλά και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν για τη δημόσια υγεία.

«Απόλυτη ψυχραιμία» για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις

Για τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκείται με σεβασμό στη ζωή και την περιουσία των πολιτών και σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.

Όπως υπογράμμισε, υποχρέωση της Αστυνομίας είναι να διασφαλίζει ότι οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται ομαλά και ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα 1.490 συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την εκδήλωση επεισοδίων ανάλογης έκτασης με εκείνα που σημειώθηκαν στη Γαλλία, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών θα είναι αυστηρή.

«Πιστεύω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτού του είδους συμπεριφορές είναι αδιέξοδες», σημείωσε.

Ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι οι συνολικοί αριθμοί παραμένουν χαμηλοί, εξέφρασε, ωστόσο, ανησυχία για τη ροή από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η οποία, όπως είπε, αυξάνεται διαρκώς και είναι δύσκολο να ανακοπεί.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την άφιξη περίπου 1.000 ανθρώπων σε περιοχή της Ιεράπετρας δύο ημέρες πριν από τη συνέντευξη.

Ο υπουργός απέδωσε μέρος της δυσκολίας διαχείρισης των ροών στην πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη Λιβύη. Όπως σημείωσε, η χώρα παραμένει κατακερματισμένη, με διαφορετικές φατρίες και φυλετικές ομάδες, καθώς και δύο κυβερνήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τη συνεννόηση τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη.