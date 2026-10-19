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Μητσοτάκης από το Λαύριο: Ψέματα οι υποσχέσεις ότι μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα
Πολιτική
15:20 - 19 Οκτ 2026

Μητσοτάκης από το Λαύριο: Ψέματα οι υποσχέσεις ότι μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα

Reporter.gr Newsroom

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Τη θέση ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν έντονες κοινωνικές αναταράξεις διατύπωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας με πολίτες στο λιμάνι του Λαυρίου.

Με αφορμή τις εξελίξεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει σε περιόδους έντονης κοινωνικής αναταραχής και πολιτικής αβεβαιότητας, ασκώντας παράλληλα κριτική στις υποσχέσεις που, όπως είπε, είχαν δοθεί στο παρελθόν από λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις.

«Όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες, οφείλουμε να δώσουμε μία ρητή δέσμευση: Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μάς έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο”, να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακρίβεια και στήριξη των νοικοκυριών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες λόγω της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει, όπως είπε, τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Αναγνώρισε ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν παραβλέπει τα προβλήματα και επιχειρεί να παρέμβει για την αντιμετώπισή τους.

«Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας, αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο. Μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σάς τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματά σας, σάς λέει ψέματα», δήλωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική σε όσους, κατά την άποψή του, προχωρούν σε εκτεταμένες υποσχέσεις χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους.

«Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα», σημείωσε.

Το μήνυμα για τις εκλογές του 2027

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί, όπως ανέφερε, τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους πολίτες, αλλά και προοπτική για το μέλλον, ενόψει των εκλογών του 2027.

«Εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα, αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές του 2027», ανέφερε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία της με σεμνότητα, συνδέοντας την εσωτερική πολιτική σταθερότητα με την παρουσία της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις.

Το μεταναστευτικό και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη

Αναφερόμενος στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η ελληνική θέση μπορεί να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις.

Ως παράδειγμα έφερε το μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι πρόταση της Ελλάδας εξελίχθηκε σε ευρωπαϊκή πολιτική.

«Σε ένα δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσα ότι η γνώμη της Ελλάδος μετράει όταν είναι σε θέση να καταθέτει μια πρόταση για το μεταναστευτικό και τώρα να γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να υπονομεύουν το κύρος της χώρας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

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