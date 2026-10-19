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Μαρινάκης: Ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο και ειδική σήμανση για περιεχόμενο AI
Πολιτική
16:15 - 19 Οκτ 2026

Μαρινάκης: Ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο και ειδική σήμανση για περιεχόμενο AI

Reporter.gr Newsroom

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Στην ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο και της χρήσης ειδικής σήμανσης του περιεχομένου που παράγεται με Τεχνητή Νοημοσύνη, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο του Cyber Security Forum 2026, υπογραμμίζοντας ότι «οι κανόνες είναι στοιχείο της δημοκρατίας», και πως πρέπει «σε κάθε τι που είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης να υπάρχει ειδική σήμανση».

Στη συζήτησή του με τη Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις, Φαίη Μακαντάση, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την επέκταση, σε όλα τα σχολεία, της πρωτοβουλίας «Καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και προέρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. «Ξεκινήσαμε πιλοτικά και έχουμε πάρει χρηματοδότηση για να πάμε σε όλα τα σχολεία», σημείωσε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή καθηγητών και δημοσιογράφων σε πρόγραμμα με μαθητές λυκείου «για το πώς διασταυρώνουμε μια είδηση και πώς στην πραγματικότητα δουλεύουμε την κριτική σκέψη».

Ο ίδιος συνέδεσε την απομάκρυνση των πολιτών από την ενημέρωση, με την τοξικότητα του δημόσιου διαλόγου και τα «τηλεδικαστήρια». Όπως δήλωσε: «Όλο αυτό μπορεί να πουλάει σύμφωνα με αυτούς οι οποίοι το σερβίρουν, μπορεί να κάνει νούμερα», ενώ επισήμανε ότι ταυτόχρονα απομακρύνει τον κόσμο από την ενημέρωση και την πολιτική. Για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης τόνισε ότι χρειάζονται πειστικές απαντήσεις και προσήλωση στο επιχείρημα: «Η παραπληροφόρηση δεν απειλεί μόνο ένα πολιτικό κόμμα, την πολιτική συζήτηση. Έχει φτάσει να απειλεί πολλές φορές τα εθνικά συμφέροντα».

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στάθηκε στα μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και στους κανόνες κρατικής διαφήμισης. «Δεν μπορείς να επιβάλλεις στα μέσα τι θα πούνε. Μπορείς όσο γίνεται να διαμορφώσεις το γήπεδο με το να έχει κανόνες», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν πηγαίνει πλέον ούτε ένα ευρώ των Ελλήνων φορολογούμενων σε πειρατικά μέσα».

Για τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενημέρωση, αναγνώρισε τις δυνατότητές τους, αλλά προειδοποίησε: «Ένα τέτοιο εργαλείο δεν λέει πάντοτε την αλήθεια». Όπως σημείωσε, χρειάζεται «να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν σημαίνει ότι επειδή παίρνει μια απάντηση η απάντηση αυτή είναι σωστή».

Η κυρία Μακαντάση παρουσίασε στοιχεία από έρευνες της διαΝΕΟσις και του Ινστιτούτου Reuters, σύμφωνα με τα οποία μόλις το 18% εμπιστεύεται τις ειδήσεις στην Ελλάδα, ενώ το 81% του δείγματος δηλώνει ότι αποφεύγει ενεργά την ενημέρωση. Παράλληλα, ανέφερε ότι το 12% χρησιμοποιεί εφαρμογές συνομιλίας Τεχνητής Νοημοσύνης για ενημέρωση, ποσοστό που διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο. Συνδέοντας τη δυσπιστία και την παραπληροφόρηση με την κυβερνοασφάλεια, τόνισε: «Είμαστε ευάλωτοι, έτοιμοι να χειραγωγηθούμε».

Τέλος, απευθυνόμενος στους νέους, ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στη διασταύρωση κάθε πληροφορίας: «Είτε το λέω εγώ, είτε το λέτε εσείς, είτε το λέει ένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα του πω να ακούσει εμένα, την παράταξη που ανήκω, αλλά θα του πω είτε ακούει εμένα, είτε οποιονδήποτε άλλον, να διασταυρώσει αυτό που ακούει».

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