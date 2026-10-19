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ΠΑΣΟΚ: Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική
18:10 - 19 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος

Reporter.gr Newsroom

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Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και στους αρμόδιους υπουργούς διαβιβάστηκε η πρόταση νόμου που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την παροχή ουσιαστικής δεύτερης ευκαιρίας και την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής.

Τη διαβίβαση της πρότασης πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την κατάθεσή της από το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οφείλει να υποβάλει έκθεση για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης νόμου εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η συγκεκριμένη προθεσμία, η πρόταση μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή και χωρίς την έκθεση.

Κουκουλόπουλος: Στόχος η επανένταξη όσων βρίσκονται εκτός οικονομικής δραστηριότητας

Στην εξέλιξη αυτή αναφέρθηκε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2027 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Όπως γνωστοποίησε, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα την ίδια ημέρα με τον πρόεδρο της Βουλής και ενημερώθηκε για τη διαβίβαση της πρότασης στο ΓΛΚ και στα αρμόδια υπουργεία.

«Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, με τον οποίο επικοινώνησα σήμερα το πρωί, με ενημέρωσε ότι στις 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα μετά την κατάθεση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, προώθησε στο ΓΛΚ και στα αρμόδια υπουργεία την πρότασή μας», ανέφερε ο κ. Κουκουλόπουλος.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία προσπάθεια επανένταξης πολιτών που βρίσκονται σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, υπογραμμίζοντας ότι, πέρα από το κοινωνικό όφελος, εκτιμά πως μπορεί να προκύψει και θετική δημοσιονομική επίδραση.

«Περιορίζομαι να πω ότι είναι μια πρόταση επανένταξης εκείνων των συμπολιτών μας που είναι εκτός των τειχών και πέρα από το τεράστιο κοινωνικό όφελος που θα υπάρξει, εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα υπάρξει και δημοσιονομικό όφελος», σημείωσε.

Η επόμενη εξέλιξη συνδέεται με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία θα αποτιμήσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης, πριν από την περαιτέρω κοινοβουλευτική της πορεία.

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