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Καράογλου: Πιθανοί εταίροι της ΝΔ Λύση, Νίκη, Λατινοπούλου, Σαμαράς - ΠΑΣΟΚ: Ιδού η κρυφή ατζέντα
Πολιτική
18:37 - 19 Οκτ 2026

Καράογλου: Πιθανοί εταίροι της ΝΔ Λύση, Νίκη, Λατινοπούλου, Σαμαράς - ΠΑΣΟΚ: Ιδού η κρυφή ατζέντα

Reporter.gr Newsroom

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Σε περίπτωση που η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κόμματα δεξιά της, υποστήριξε ο Θεόδωρος Καράογλου.

Ο βουλευτής της ΝΔ έκανε λόγο συγκεκριμένα για ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Κυριάκο Βελόπουλο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, τη Νίκη, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε φυσικά την ευκαιρία και εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, κάνοντας λόγο για κρυφή ατζέντα της ΝΔ.

Αναλυτικά, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε:

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, σε συνέντευξη του στη Ναυτεμπορική επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου.

Μάλιστα ο βουλευτής προσέθεσε ότι στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού.

Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 18:56
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