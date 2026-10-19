ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την αποχώρηση Μπεκίρη από το πρωθυπουργικό γραφείο: Τι απαντά ο Μαρινάκης

Την παραίτηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή ζητούν το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Documento σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησής του, την απουσία σχετικού ΦΕΚ και ερωτήματα για τους τίτλους σπουδών του.

Οι δύο πολιτικοί φορείς θέτουν ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και λογοδοσίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να προσθέσει πέρα από την απάντηση που έχει ήδη δώσει ο ίδιος ο κ. Μπεκίρης. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, ο τελευταίος υποστηρίζει ότι προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στα πολιτικά γραφεία του πρωθυπουργού και προτίθεται να κινηθεί νομικά.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όσο και η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υιοθετούν στις δημόσιες τοποθετήσεις τους τον ισχυρισμό του κ. Μπεκίρη ότι ασκεί τα καθήκοντά του ως εθελοντής.

Το κόμμα εκφράζει παράλληλα την απορία του για το γεγονός ότι, ενώ γίνεται δεκτή αυτή η εξήγηση, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, να υπερασπιστεί ευθέως τον διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή.

«Είναι ξεκάθαρο πως μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την αποχώρησή του.

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητείται παραίτηση ή δημοσίευση του διορισμού σε ΦΕΚ

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, θέτει το ζήτημα υπό το πρίσμα της θεσμικής ευθύνης και της εθνικής ασφάλειας.

Σε δήλωσή του, με τίτλο «Μέγαρο Μαξίμου: Έδρα ΜΚΟ ή κυβέρνησης;», υποστηρίζει ότι, εφόσον ο κ. Μπεκίρης δεν έχει διοριστεί με δημοσιευμένη πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με το θεσμικό καθεστώς υπό το οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η θέση αυτή συνδέεται με την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες και με τον συντονισμό ζητημάτων που αφορούν κυβερνητικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν οι όροι υπό τους οποίους ο κ. Μπεκίρης ασκεί τις αρμοδιότητές του, καθώς και το πλαίσιο ευθύνης και λογοδοσίας που τον διέπει.

Το κόμμα ζητεί είτε την παραίτησή του είτε την άμεση δημοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης διορισμού του, ώστε, όπως αναφέρει, να υπάγεται στις προβλέψεις λογοδοσίας και ευθύνης που απορρέουν από τη θέση.

Τι απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε εάν ο κ. Μπεκίρης διαθέτει πτυχίο, καθώς και με ποια θεσμική και διοικητική διαδικασία ασκεί καθήκοντα διευθυντή, εφόσον δεν έχει εντοπιστεί ΦΕΚ διορισμού.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «δεν έχω κάτι περισσότερο να πω», παραπέμποντας στην τοποθέτηση του ίδιου του κ. Μπεκίρη. Σε ερώτηση για το πώς είναι δυνατόν να ασκούνται καθήκοντα σε μια τόσο σημαντική θέση χωρίς δημοσιευμένο διορισμό, επανέλαβε ότι το ζήτημα έχει απαντηθεί από τον ενδιαφερόμενο και ανέφερε ότι εκείνος προτίθεται να κινηθεί νομικά.

Τι υποστηρίζει το δημοσίευμα του Documento

Σύμφωνα με το Documento, ο Μιχάλης Μπεκίρης, ο οποίος παρουσιάζεται ως διευθυντής των γραφείων του πρωθυπουργού στη Βουλή και στη Μακεδονία, ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς να έχει εντοπιστεί σχετικό ΦΕΚ διορισμού. Το δημοσίευμα θέτει, παράλληλα, ερωτήματα για το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο και την επαγγελματική του δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι σχετικές καταγγελίες για το βιογραφικό του έφτασαν στη σύνταξή της μετά από προηγούμενο ρεπορτάζ για την αγορά πολυτελούς διαμερίσματος στην Πάτρα. Με βάση τις πληροφορίες που επικαλείται, ο κ. Μπεκίρης φέρεται να μην διαθέτει πτυχίο από γαλλικό πανεπιστήμιο, όπως υποστηρίζεται ότι αναφέρεται στο βιογραφικό του. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος του δημοσιεύματος και δεν συνιστούν, από μόνοι τους, επιβεβαιωμένο συμπέρασμα για τα προσόντα του.

Τα ερωτήματα για τις σπουδές και το βιογραφικό

Το Documento αναφέρει ότι εντόπισε παλαιότερη έκδοση της Βουλής με βιογραφικά βουλευτών, στην οποία ο κ. Μπεκίρης εμφανίζεται να έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στη Γαλλία, χωρίς να προσδιορίζεται το πανεπιστήμιο.

Στο ίδιο βιογραφικό παρουσιάζεται ως δημοσιογράφος, με αρθρογραφία στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και στη συνέχεια σε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα, χωρίς να κατονομάζεται το δεύτερο μέσο. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες διατυπώσεις δεν επαρκούν για την επιβεβαίωση των σπουδών και της επαγγελματικής διαδρομής του.

Η αναζήτηση του ΦΕΚ διορισμού

Κατά το δημοσίευμα, η έρευνα της εφημερίδας δεν εντόπισε πράξη διορισμού του κ. Μπεκίρη στα δύο πρωθυπουργικά γραφεία, παρά το γεγονός ότι οι διορισμοί μετακλητών υπαλλήλων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Documento επικαλείται ως παραδείγματα δημοσιευμένα ΦΕΚ διορισμών από προηγούμενες κυβερνήσεις, τόσο επί ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί Νέας Δημοκρατίας, στα οποία περιλαμβάνονται και άμισθοι σύμβουλοι. Όπως επισημαίνει, στα σχετικά έγγραφα αναφέρεται ρητά ότι οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι δεν λαμβάνουν αμοιβή.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι απευθύνθηκε στη Βουλή, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ζητώντας διευκρινίσεις. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, απάντηση έλαβε μόνο από τη Βουλή και μάλιστα ανεπίσημα. Η απάντηση, όπως μεταφέρεται, ήταν ότι το γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία και ότι ο κ. Μπεκίρης δεν αμείβεται από το Κοινοβούλιο.

Τα στοιχεία για την επαγγελματική δραστηριότητα και το ακίνητο

Το δημοσίευμα επικαλείται ακόμη «ασφαλείς πληροφορίες», σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Μπεκίρης εμφανίζεται ως υπάλληλος σε εταιρεία πλαστικών στην Πάτρα, η οποία ανήκει στην οικογένεια της συζύγου του. Στο συμβόλαιο αγοράς του διαμερίσματος, σύμφωνα με την εφημερίδα, δηλώνεται ως «ιδιωτικός υπάλληλος».

Το Documento αναφέρει ότι το ζεύγος Μπεκίρη υπέγραψε το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου τον Ιούλιο του 2025, με τίμημα 194.352 ευρώ. Για τρία άλλα διαμερίσματα της ίδιας πολυκατοικίας, τα οποία φέρεται να πωλήθηκαν την ίδια χρονιά, το δημοσίευμα αναφέρει τιμές από 360.000 έως 425.000 ευρώ.

Η εφημερίδα ζητεί διευκρινίσεις τόσο για τη συμβατότητα της ιδιωτικής επαγγελματικής δραστηριότητας με τα καθήκοντα που αποδίδονται στον κ. Μπεκίρη όσο και για το καθεστώς υπό το οποίο συμμετέχει σε συναντήσεις και αποστολές του πρωθυπουργικού γραφείου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι, κατά την εκτίμησή της, η ιδιότητα του άμισθου και μη διορισμένου συνεργάτη δημιουργεί ερωτήματα και ως προς τις υποχρεώσεις δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Τέλος, το Documento αναφέρει ότι ο κ. Μπεκίρης δεν απάντησε ειδικά στα ερωτήματα για το πανεπιστήμιο από το οποίο φέρεται να έχει αποφοιτήσει και για το ενδεχόμενο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις καταγγελίες και επαναφέρει το ερώτημα ποιος φέρει την ευθύνη για την άσκηση καθηκόντων σε μια τόσο κρίσιμη θέση, εφόσον δεν υπάρχει δημοσιευμένος διορισμός.

Η απάντηση του Μπεκίρη περί εθελοντικής προσφοράς

Στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Documento, η εφημερίδα απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ. Μπεκίρη, ζητώντας πληροφορίες για την ημερομηνία και τη διαδικασία τοποθέτησής του, την αμοιβή του, τον φορέα απασχόλησης, την ύπαρξη ΦΕΚ, την ιδιωτική του εργασία, καθώς και τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, την επόμενη ημέρα ο κ. Μπεκίρης απάντησε με μήνυμα 57 λέξεων. Σε αυτό υποστήριξε ότι προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στα πολιτικά γραφεία του πρωθυπουργού, επικαλούμενος τη μακροχρόνια σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόσθεσε ότι δεν έχει έμμισθη συνεργασία ούτε με την κυβέρνηση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία και ότι τα συγκεκριμένα γραφεία δεν συνδέονται με τις κυβερνητικές δομές.

Το Documento αμφισβητεί αυτή την εξήγηση, επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, επαφές του κ. Μπεκίρη με κυβερνητικούς φορείς και συμμετοχή του σε αποστολές και συναντήσεις. Η εφημερίδα θέτει το ερώτημα με ποιο καθεστώς εκπροσωπεί το πρωθυπουργικό γραφείο, εφόσον, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, δεν έχει έμμισθη σχέση με την κυβέρνηση ή τη ΝΔ.