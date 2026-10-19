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Σαμαράς: Μείωσα ΕΦΚ και ΦΠΑ με μνημόνια, μπορεί να γίνει ξανά - Οι προτάσεις για ακρίβεια
Πολιτική
20:06 - 19 Οκτ 2026

Σαμαράς: Μείωσα ΕΦΚ και ΦΠΑ με μνημόνια, μπορεί να γίνει ξανά - Οι προτάσεις για ακρίβεια

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη μείωσης των έμμεσων φόρων, με αιχμή τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα και τον ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, θέτει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι η ακρίβεια δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά συνδέεται και με τις κυβερνητικές επιλογές. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτηρίζει «διαχειριστική» και «νεοφιλελεύθερη», υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Όπως αναφέρει, η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων και την τεχνητή, όπως υποστηρίζει, μείωση του δημόσιου χρέους, χωρίς να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται τον «κοινωνικό φιλελευθερισμό», τον οποίο δηλώνει ότι υποστηρίζει, επισημαίνοντας ότι προϋποθέτει κρατική παρέμβαση για την οικονομική ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων. «Αυτή είναι ουσιαστική πολιτική διαφορά», σημειώνει, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

{https://www.facebook.com/watch/?v=2092237101657344}

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ

Ο κ. Σαμαράς εστιάζει αρχικά στην ενεργειακή και φορολογική ακρίβεια, προτείνοντας τη μείωση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα. Όπως επισημαίνει, περισσότερο από το ήμισυ της τιμής που καταβάλλει ο καταναλωτής στο πρατήριο αντιστοιχεί σε φόρους, ενώ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με την υψηλότερη φορολόγηση στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι το ελάχιστο επίπεδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αμόλυβδη βενζίνη είναι 36 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται στα 70 λεπτά. Με βάση αυτή τη σύγκριση, υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης του φόρου, εντός των ευρωπαϊκών ορίων.

Αντίστοιχα, αναφέρεται στον ΦΠΑ στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι ο ελάχιστος συντελεστής στην ΕΕ είναι 15%, έναντι 24% που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Κατά τον ίδιο, περιθώρια μείωσης υπάρχουν και στη φορολόγηση του πετρελαίου κίνησης.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα μπορούσαν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, ενώ ζητεί και ουσιαστική μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%

Οι προτάσεις του κ. Σαμαρά δεν περιορίζονται στην ενέργεια. Όπως αναφέρει, υπάρχει δυνατότητα μείωσης του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%, επίπεδο που, σύμφωνα με τον ίδιο, ίσχυε κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης.

Παράλληλα, προτείνει τη μετάταξη συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τον συντελεστή 24% στον μειωμένο συντελεστή 13%, δίνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εστίαση.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον κλάδο σημαντικό για την ελληνική οικονομία, καθώς περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνδέεται άμεσα με το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η μείωση των έμμεσων φόρων θα μπορούσε να προσφέρει άμεση ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης και λειτουργίας.

«Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες»

Απαντώντας στις εκτιμήσεις ότι τέτοιου είδους φορολογικές παρεμβάσεις δεν είναι εφικτές, ο κ. Σαμαράς επικαλείται την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι είχε προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις υπό δυσμενέστερες δημοσιονομικές συνθήκες.

Όπως σημειώνει, τότε η χώρα βρισκόταν σε καθεστώς μνημονίων και αντιμετώπιζε ελλείμματα, ενώ σήμερα καταγράφει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Προσθέτει ότι, κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, η τρόικα διαφωνούσε με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή τους δεν δημιούργησε πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, αυξήθηκαν.

«Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο πρώην πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι η μείωση των φόρων είναι εφικτή και σήμερα, παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται, υπογραμμίζοντας: «Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Και μπορούν να γίνουν ξανά».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 20:10
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