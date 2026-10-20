Ο Μητσοτάκης καλωσόρισε έξι γυναίκες στα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Πρόκειται για έξι γυναίκες με διαφορετική επαγγελματική και αυτοδιοικητική διαδρομή, οι οποίες θα διεκδικήσουν την εκλογή τους σε ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
Συγκεκριμένα, στην Ανατολική Αττική θα είναι υποψήφια η Βίκυ Καβαλλάρη, δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής.
Στον Έβρο θα διεκδικήσει την εκλογή της η Έλενα Σώκου, δημοσιογράφος και συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα.
Στη Β' Πειραιώς υποψήφια θα είναι η Αργυρώ Τραγάκη, δημόσια υπάλληλος.
Στην Α' Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφια η Μένια Καλού, φοροτεχνικός και αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου.
Στην Πιερία θα διεκδικήσει βουλευτική έδρα η Άννα Τζήκα, πολιτικός μηχανικός και περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας.
Τέλος, στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών θα είναι υποψήφια η Έλενα Φλώρου, δικηγόρος.